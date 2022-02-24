市場憂疫情下香港「封城」　港交所歐冠昇：任何情況都能運作

近日市況波動，港交所（0388）行政總裁歐冠昇表示，大市波動投資者或會對沖，的確會刺激短期成交額，惟難以預計今年業績表現。但長遠而言有信心，認為香港在一個有利位置，可助管理內地及國際資金。

至於第五波疫情下政府多次澄清不考慮「封城」，惟不少市民仍擔心會實施該措施。歐冠昇指，港交所已為不同情景設應急方案，即使安排少量人手亦可繼續運作，直言差不多所有情況下都能運作，不會影響營運。

首季有SPAC上市「不感驚訝」

港交所年初正式接受特殊目的收購公司（SPAC）申請，歐冠昇表示已收7份「SPAC」申請，若首季有SPAC上市不會感驚訝，但仍要待審批程序，他不會就SPAC數目作預測，希望有更多優質發起人、收購目標參與。

提到財政預算案當中，港交所和證監會正檢視上市規則，或容許具規模、資本投入較多、惟未符合上市資格，包括盈利或收入等先進技術企業申請上市。他指正與監管機構及持份者討論，將進行市場諮詢，由於涉及不同持分者，以及如何保護投資者等因素，目前未有時間表。

另外，預算案中亦提到港股通南向交易允許以人民幣計價，他表示正與當局合作，預料若以人民幣計價，可增加人民幣流動性。新股方面，年初至今港交所已錄約160份申請，難預測今年數字，惟只要市況穩定，相信IPO宗數會增加。

3月底舉行「企業日」

前任行政總裁李小加，任內以3年為期發布戰略計劃，歐冠昇表示，不會特別以3年作發展周期，但會於3月底舉行「企業日」交代港交所長遠戰略，當市場改變時可更靈活應對。

至於證監會早前透露，去年人手流失率達12%，歐冠昇表示港交所員工流動亦創近年高，主要因為金融業發展快速，令人才競爭加劇，加上出入境限制下，令招聘有難度，惟近月流失率已放緩。