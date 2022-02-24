俄羅斯面臨制裁警告天然氣價倍升 德國經濟料率先受害｜財經評論

俄羅斯總統普京宣布在烏東頓巴斯開展特別軍事行動，烏克蘭首都基輔及多個城市上空砲火橫飛，歐美西方國家表明對俄國制裁，首當其衝的是一條連接德國及俄羅斯的天然氣管道北溪二號。俄國官員梅德韋傑夫警告，歐洲天然氣價格可能上漲一倍以上。



能源價格狂潮，相信對歐洲特別是最大經濟體德國的疫後經濟復甦，構成重大阻礙，會否延後歐央行加息時間值得關注。



俄國對烏克蘭的攻擊，如何演變成全球經濟風險呢?主要是體現在能源價格急升的難題上。俄國是全球主要的石油及天然氣輸出國，現時俄國能源出口，將面臨遭到西方國家制裁，從而將對環球能源價格，特別是歐洲的經濟影響甚大。

俄國佔歐盟進口天然氣逾四成 與歐洲能源息息相關

能源價格的升勢，對環球通脹無疑會是火上加油，當中對以製造業及工業為主導的國家，更會帶來成本上漲壓力。到底那些國家會受害最深呢？相信會是歐盟，特別是德國。

資料顯示，歐盟每年進口的天然氣當中，俄羅斯佔比高達43%，其次則是挪威和阿爾及利亞。石油方面，也有20%來自俄羅斯。可見俄羅斯與歐洲能源成本息息相關。

據現時西方國家表明會對俄羅斯進行的能源方面制裁名單中，率先受到制裁的，是天然氣管道北溪二號。（GettyImages）

根據現時西方國家表明會對俄羅斯進行的能源方面制裁名單中，率先受到制裁的，是天然氣管道北溪二號，歐美已經明確表示會停止項目審批。此管道是由俄羅斯經波羅的海海底、通往德國的新天然氣管道，造價110億美元。一旦啟用，可使俄國輸往歐洲的天然氣翻倍。由於德國以工業國著稱而且是用氣大國，亦一直是俄羅斯最大的天然氣客戶，出於穩定能源價格及供應的安全考慮，以往德國曾試圖將北溪2號排除在全球政治之外。

不過，眼下烏克蘭步入戰爭場面，德國早已表明，若莫斯科決定入侵烏克蘭，將終止審批天然氣管道。因此北溪二號開通鐵定是遙遙無期。

對於北溪二號遭西方國家制裁，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，歐洲天然氣價格可能上漲一倍以上：「歐洲人很快就要為每千立方米天然氣付2,000歐元」。

摩根大通料油價次季抵115美元

對於能源價格會升至哪一個水平？最新摩根大通預計，一旦俄羅斯對歐美的石油出口連續四個月遭到干擾，布蘭特原油平均價格可能在第二季達到每桶115美元，第三季和第四季分別達105美元和95美元。

天然氣價格方面，摩通將今年夏季荷蘭TTF天然氣價格預估值修正至每兆瓦時（MWh）77.5 歐元，並警告，在地緣政治危機的衝擊下，天然氣恐怕無法避免供應中斷而出現的風險溢價。在德國、美國相繼停止審查程序後，北溪二號啟用遙遙無期。

從歐盟與美國聲明來看，北溪二號天然氣管線無法自2023年開始運作的可能性正在增加。根據該行計算，若北溪二號無法從2023年開始運作，歐洲天然氣市場將會處在與液化天然氣（LNG）的永久競爭中，最終帶動價格繼續上漲。

市場原先估計，歐央行將於第三季結束買債，首次加息時間將是第三季或第四季。不過，現時歐洲的最大經濟體德國經濟增長急剎車，歐洲央行的加息時間有機會延後。(資料圖片)

德國通脹逼近5% 央行預告經濟衰退 難承受能源價升

能源價格的升勢，對飽受通脹高企打撃的歐美國家，影響最大。德國作為歐洲最大經濟體，其經濟表現走勢對區內各國有領先作用。現時德國通脹升溫，物價按年增長逼近5%，徘徊近三十年高位。

本來，若果經濟能夠在疫情下持續復甦，企業可以透過貨品加價等方式，將成本轉嫁。不過，目前德國的經濟增長動力受考驗。

德國統計局表示，受到能源價格高企及疫情打撃，2021年第四季度，德國經濟按季萎縮0.7%。而全年計，德國經濟2021年雖增長2.8%，不過，同期法國經濟增速高達7%。數據反映，與歐洲部分其他國家相比，德國經濟從疫情中復甦的速度相對緩慢。

雪上加霜的是，本月德國央行在月度經濟報告中表示，今年首季度，德國總體經濟產出將可能再次顯著下滑。如果經濟連續兩個季度出現表季下滑，則意味著進入技術性衰退。與前幾波疫情不同，可能受到疫情遏制措施和消費行為變化影響的不僅是服務業的活動，其他產業也受衝擊。

德國通脹逼近5%，央行預告首季經濟技術性衰退，難承受能源價升。 (Photo by Miguel Villagran/Getty Images)

德國工業調查：近七成企業視能源價格為重大挑戰

德國工業聯合會（BDI）近日發布的一項關於中型工業公司能源成本的調查結果顯示，65%的公司將能源價格的大幅上漲視為重大挑戰，23%的公司認為能源價格上漲對其整體業務帶來威脅。調查還顯示，20%的公司已經考慮在不久的將來將公司股份或部分生產和工作崗位轉移到國外，13%的公司稱其正在準備遷出德國，6%的公司正在考慮將公司完全遷往國外。

該會表示，此次能源成本的增長已創下自20世紀70年代石油危機以來的新高，不斷上漲的電力和天然氣價格正威脅著德國經濟發展。

歐央行加息時間或需延後

眼下歐美通脹刷數十年高位，本來市場預期歐美央行將要開始貨幣正常化進程，向市場「收水」，以免通脹一發不可收拾。市場原先估計，歐央行將於第三季結束買債，首次加息時間將是第三季或第四季。不過，現時歐洲的最大經濟體德國經濟增長急剎車，歐洲央行的加息時間有機會延後。