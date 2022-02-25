馬斯克及其弟拋售股票　遭SEC調查

美國證券交易委員會（SEC）正在調查特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）和該公司董事會成員、馬斯克弟弟Kimbal Musk近期的股票拋售，以確定他們是否違反了內幕交易規則。

據《新浪財經》周五（25日）報道，消息傳出後，特斯拉股價一度下跌，但在午後交易中回升，收盤漲4.81%。

消息人士稱，SEC的調查始於去年，重點關注Kimbal Musk出售價值1.08億美元的特斯拉股票。而就在他出售股票的前一天，馬斯克在Twitter上發布了一項用户調查，詢問他是否應該出售其在特斯拉10%的股份。

上述推文的發布引發了特斯拉股票拋售。馬斯克此後繼續其股票拋售，以幫助償還與正在行使的期權相關的稅收義務。

SEC拒絕對報道置評。馬斯克沒有立即發表評論。

馬斯克並無即時發表評論

2月初，特斯拉表示該公司在去年11月收到了美國證券監管機構的傳票，該傳票與2018年SEC關於馬斯克推文的和解協議相關。

馬斯克則在近期指責SEC蓄意騷擾，目的是在監督他與股東溝通的過程中「凍結」他的言論自由權利。

馬斯克的律師在一份新的法庭文件中稱，馬斯克和特斯拉認為，其2018年與SEC達成的和解協議應結束該機構對馬斯克的「騷擾」，並允許法院，而不是SEC監督他的合規情況。

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