美股大奇蹟日港股料回穩　留意石油股率先回落｜港股早評

烏克蘭陷入戰事港股跌穿二萬三逼近今年新低，不過隔晚美股上演大奇蹟日戲碼，相信有阻港股跌勢喘定。市場情緒倒轉主因美英歐宣布對俄羅斯新一輪嚴厲制裁，但未涉及俄國的能源行業和Swift國際結算系統。美股道指先急挫逾850點後，收市倒升。值得留意的是，升破百元大關的石油價格，回吐大部分漲幅，美股石油股亦隔晚率先回落，對港股同業表現有啟示。



俄羅斯入侵烏克蘭，亞太股市上日全線急挫，美股開市早段亦跟隨向下，不過其後美英歐宣布對俄羅斯推行新一輪嚴厲制裁，點名更多俄羅斯銀行和普京親信，不過對於俄國的經濟命脈能源行業，以及俄方使用環球銀行間金融通訊協會 （SWIFT）的金融網絡，制裁則暫未有在兩方面施加限制。令市場憂慮略為減少，美股亦大幅低位反彈，三大指數一度最多急挫2.6%至3.5%，不過收市全線倒升0.3%至3.4%。

油價升勢大幅收窄 美石油股率先倒跌

同時，地緣政局一度刺激國際期油價格升破一百美元關口，不過升幅明顯回吐，紐約4月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.77%，報92.81美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲2.24美元，漲幅2.31%，報99.08美元/桶。

而從美股石油股表現，股價已經率先下挫，當中英國石油急挫6%，雪佛龍及艾克森美孚跌0.5%至1.3%。今日宜關注本港上市的石油股，近期累升幅度極急，亦料會出現高位回吐。

阿里經調整淨利潤符預期 美股險守100美元

另外，科網股份方面，阿里巴巴發業績盈利勝預期，收入則略遜預期。第三財季業績季內營收2,425.8億元，（人民幣，下同），略差過預期的2,449.12億元，按年升10%。純利204.29億元，按年跌74%；經調整淨利潤446.24億元，好過預期的421.76億元，但仍按年跌25%。

阿里全球年度活躍消費者截至去年底的12 個月間達到約12.80億，較去年9月底時增加4,300萬。其中9.79億消費者來自內地市場，以及3.01億消費者來自海外，單季淨增加分別超過2,600萬及1,600萬。

主席張勇表示，雖然第三季淘寶和天貓的線上實物商品GMV按年錄得單位數增長。預計第一季度的增長有一定「韌性」。

美股表現隔晚阿里巴巴早段急挫，跌幅一度擴大至8%，不過險守100美元大關，收市跌幅收窄至不足1%。