許正宇籲金融界僱主方便僱員接受全民強檢　疫情下保持市場有序

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港將於三月推行具法律效力的「全民強制檢測」，安排市民在這段期間進行三次核酸檢測，加強「早發現」能力，切斷病毒傳播鏈，他呼籲，金融界僱主屆時都可以方便僱員按時接受檢測，以配合計劃順利進行。

他指，「疫苗通行證」已經由昨天（24日）起實施，除餐飲業及表列處所外，政府也通過行政指令，在學校、大學、政府及公營機構辦公室等其他各類場所執行相關安排。為推動全民接種疫苗，政府以身作則，率先於早前2月16日在政府大樓和辦公處所向所有政府僱員推行「疫苗通行證」安排，過程順利。

他表示，金融業界是香港重要的持份者及貢獻者，我強烈呼籲銀行、證券、保險及強積金業界按照監管機構已發出的指引，仿效政府實施「疫苗通行證」安排，進一步推動員工馬上接種疫苗及加強劑，鞏固香港整體的抗疫「防護牆」。

籲金融業壓縮辦公室上班人員數目

面對現時嚴峻的疫情，減低人群聚集亦至關重要，他亦強烈呼籲金融業界再審視內部員工安排及其營運持續計劃（Business Continuity Plan），除負責關鍵職能的人員外，再壓縮需要在辦公室上班的人員數目，減低病毒傳播風險。

至於需要使用金融服務的市民，則應盡量利用各金融機構已設立的完善網上理財及交易渠道，減少到訪實體分行。以將在3月1日起接受認購的政府綠色零售債券為例，市民可通過網上申請，安坐家中足不出戶即可認購債券，參與建設香港的綠色未來。

他又稱，政府奮力抗擊疫情之際，亦會嚴守香港的金融穩定，聯同監管機構及業界保持市場有序營運，確保交易、結算及支付等重要環節不受阻礙，維護香港作為國際金融中心的有效運作，不間斷地為國家及全球參與者提供必要的投融資、定價及風險管理等關鍵金融服務。

政府將嚴密監察相關市場數據，包括資金流向、市場流動性及金融機構的營運情況，協調各監管機構支援業界應對疫情挑戰，並適時向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。