新世界鄭志剛：按租戶情況調整租金　料下半年樓價升5％至10％

政府於《財政預算案》提出，將立法禁止業主對指定行業租戶「追租」或者中止租約，有效期最長6個月，新世界發展（0017）行政總裁鄭志剛表示，條例只是延遲收租，對租金收入有影響，會評估相關法例對公司運作影響，但相信內地租金收入的增長，可抵銷部分影響，他期望政府採取適當措施，在疫情下保住企業和就業，集團亦會因應個別租戶情況調整租金，以同舟共濟。

至於剛實施的「疫苗通行證」，有沒有影響商場人流，他指暫時未有相關數字，近期接種率不斷上升，相信對商場運作影響不大。

料樓價有5%至10%升幅

他又指，香港人擅長打「逆境波」，韌力好強，每次都能夠從谷底反彈，有信心只要香港人團結，一定可能撐過去。他認為，如果第五波疫情能夠於上半年結束，下半年經濟有條件作出V型反彈，零售可望有雙位數字增長，對香港經濟前景有信心。

樓市方面，他預計樓價上半年平穩，第五波疫情或影響上半年成交量，但市場需求強勁，相信隨著疫情改善，購買力會重現，預料下半年會有5%至10%升幅，尤其是細價樓會繼續跑贏大市。他表示，集團將因應市場變化逐步推出項目，不會被疫情打亂部署，維持2022財年本港物業銷售目標100億元不變。

至於政府日前再度放寬按揭保險措施，他估計可紓緩細價樓買家及首置人士首期壓力，對樓市有刺激作用。

內地銷售目標維持200億人民幣

內地方面，今個財年合同銷售目標是200億元人民幣，目前已完成大約一半，今年有信心達標。至於中央落實執行「三條紅線」政策，要求高負債房地產企業去槓桿化，他指對新世界來說係個契機收購優質平地，早前已在大灣區收購三幅土地；另外集團去年11月亦與東發展（0035）合組財團購入啟德地皮，認為可造就Quick win，集團手頭現金及可動用資金逾1,000億元，會預留當中200億元買地。

提到鄭志剛近年私人名義，投資元宇宙、NFT及初創企業，他表示需私人投資，新世界不會涉足元宇宙等項目。