俄烏開戰整合油金股匯影響　恒指一周跌幅兩年最急｜巨子一周精選

俄烏兩國局勢一周內急轉直下，兩軍互相開火，事態迅速惡化引發投資者恐慌情緒升溫，商品價格應聲急彈，油價撃穿一百美元大關，金價突破千九美元，風險資產大挫，其中港股一周跌近1,600點，跌幅為近兩年最急。下列點評盤點全球各大類資產前景，以及對宏觀經濟的影響。



1、俄烏戰爭突然爆發 盤點全球各大類資產前景｜巨子點評

港股受避險情緒和疫情的雙重打擊，所以跌幅比中國內地的股指更大。英、法、德、意等國在制裁俄羅斯的同時，自己經濟也會受到損傷，股市跌幅在3%左右，不比恒生指數小。（閱讀更多）

2、俄烏若開戰Fed或押後加息? 通脹高企美國騎虎難下｜巨子點評

美國正經歷40年來最嚴重的通脹水平，加上息率處歷史低位，美聯儲騎虎難下，難以重施故技再推遲加息挽救股市。（閱讀更多）

3、俄烏衝突致油價暴漲 將給中國帶來兩重壓力｜巨子點評

站在中國的立場上，一方面中國和俄羅斯是不設上限的合作伙伴。另一方面中國又不能承認能承認克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克等地的獨立公投合法。（閱讀更多）

4、恒指擊穿23000點 烏東戰局對港股影響有多大？ | 巨子股評

綜合看來，港股破位下行仍反映市場情緒羸弱，從而每個部分影響被倍數放大。如此低迷氣氛，需要時日走出。（閱讀更多）

焦點企業

1、美團股價連續兩日暴跌 降佣金恐非真正利空｜企業熱評

機構資金風險偏好的轉向，才是美團（3690）這種高成長性企業當下最大的利空之一，尤其是考慮到美團今年上半年的業績預期並不好，大概率還會繼續虧損，甚至不排除虧損加大的可能性，從防守的角度，過去那些押寶成長股的機構恐怕就會提前跑路，最終導致閃崩。（閱讀更多）

2、騰訊股價經歷驚魂一日 謠言背後是信心不足｜企業熱評

還原時間線之後，很明顯「騰訊將被重錘」的網貼，並非騰訊（0700）大跌的元兇，但有可能是投資者恐慌情緒的放大器。（閱讀更多）

3、海底撈年報鉅虧成定局 火鍋業茅台成黃粱一夢｜企業熱評

雖然被冠以「火鍋茅」的頭銜，但是中餐的特質，讓該行業很難出現真正的「茅公司」，事實上，之前上市的俏江南、全聚德等餐飲企業，在度過了品牌光環期之後，都陷入到困境。（閱讀更多）