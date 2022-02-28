俄銀行剔出SWIFT券商估油價破140美元　港股料試年內低｜港股早評

俄羅斯入侵烏克蘭震撼全球金融市場，港股上周累計跌近千六點，跌幅創近兩年來最急。目前大市料再下試年內新低，跌勢能否喘定，仍在於西方國家對俄羅斯的制裁升級，對國際商品油價及匯價沖擊，有券商料油價衝140美元。另一方面，本港疫情升級，單日新增26026宗確診，多間連鎖餐飲集團宣布陸續停堂食，今日留意相關股份表現。



中信建設料油價有機會突破140美元 加劇全球通脹壓力。

美國等西方國家宣布將制裁行動升級，同意將部份俄羅斯銀行剔出銀行金融電訊協會（SWIFT系統），中信證券指出，今次制裁強度明顯升級，但仍留有餘地，應當關注後續制裁落地具體細節。預計今次制裁落地將對俄羅斯經濟有較大負面影響，美國及歐洲經濟亦會持續受到通脹壓力沖擊，中長期來看全球去美元化進程或會加快。預計資本市場受恐慌情緒影響仍將持續震蕩，大宗商品價格或將維持高位。

中信建設證券表示，禁令將阻礙俄羅斯能源等商品進出口跨境支付清算。參考之前兩次對伊朗的類似制裁，全球能源價格或再受衝擊，原油價格可能再次突破每桶140美元大關，加劇全球通脹壓力。

美股納指及標普500全周不跌反升

今日港股跌勢能否喘定，首個重點在於俄烏局勢，同時亦可參考外圍市場反應。上周五美股連續第二日反彈，道指急升逾800點，升幅2.5%，是三大指數中最強。升市主因市場憧憬俄烏局勢緩和，加上美國等西方國家對俄羅斯的制裁，被視為未有想像中嚴厲，而且未有直接針對俄國的經濟命脈之一的能源行業。全周計，美股普遍不跌反升，納指上升1.1%，標普500指數上升0.8%，道指則下跌，跌幅不足0.1%。

俄烏局勢之外，本港疫情升級，單日新增26026宗確診，亦對大市表現及本港經濟帶來沈重影響。多間連鎖餐飲集團宣布陸續停堂食，大家樂（0341）宣布，由明天（3月1日）起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停堂食，只提供外賣服務。至於叙福樓集團（1978）日前表示旗下所有分店由今天（28日）起暫時停業。今日留意相關股份表現。

蔚來汽車（9866）介紹形式港第二上市

最後中資新能源車三寶料齊集本港股市，繼小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）已登陸港股後，蔚來汽車（9866）宣布以介紹於本港作第二上市，每手10股A類股，預料於3月10日掛牌。摩根士丹利香港及中金國際香港為指定交易商。