中電去年少賺約26%至84.9億元　派第4期中期息1.21元

中電控股（0002）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為84.91億元，按年跌25.9%，派第4期中期息1.21元，連同前3期中期息，全年派息3.1元，維持2020年水平。

公司指出年內綜合收入增加5.5%至839.59億元，香港業務表現穩健，但主要由於澳洲及中國內地能源市場環境充滿挑戰，集團營運盈利減少17.8%至 95.17億元。

主席米高嘉道理於業績報告內指出，展望 2022 年甚至更長遠的未來，很高興宣布，中電總部將遷往位於啓德發展區的新建大樓，新辦事處將為員工提供現代化的工作環境。該選址前身是國際知名的香港啓德機場，經過10年光景，現已漸變為一個現代化的商業樞紐，為香港注滿動力的數碼化未來豎立鮮明標誌。新總部大樓體現公司對香港的信心，以及繼續支持香港可持續發展的承諾。

面對這年代的種種挑戰和機遇，公司的發展重點和優次更為清晰。中電的首要任務，是與所在市場的業務夥伴和當地政府緊密合作，支持實現氣候目標、落實可行的減碳計劃，及運用科技滿足市場對能源方案不斷增長的需求。然而重中之重，是要建立及組織一支靈活、創新、有正確價值觀和能茁壯成長的團隊，讓中電不論身處任何環境，都能成為名副其實「新世代的公用事業」。