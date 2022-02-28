疫情｜證券及期貨專業總會致函政府　稱現金津貼安排有不公平之處

新冠肺炎在香港爆發第5波疫情，每日新增確診個案已逾萬宗，並且不少市民因接獲強檢要求，為完成檢測而在街上排隊甚長時間之餘，等候檢測結果亦要數日之久。為加快流程，政府於上周五（25日）宣布接受市民自行透過快速檢測，以知悉自己是否確診；確診者亦只須於網上向政府申報，政府便接納病患的確診報告。為支援確診者，政府早於2020年底已宣布會為確診市民提供5,000元恩恤津貼。近日香港證券及期貨專業總會致函予政府，政府發放恩恤津貼的安排表達意見。

據政府於2020年推出的恩恤現金津貼計安排，申請者須符合3個條件。第一為需獲衛生署確認在本地感染2019冠狀病毒病的香港居民。第二是確診期間無法享有有薪病假的在職人士，無請是受僱人士還是自僱人士皆可。第三是因確診而在公立醫院或公營社區設施留院治療，而面對經濟困難。

香港證券及期貨專業總會會長王國安於署名信函內指出，不少確診者未能送到政府醫院治療，政府更推出「居安抗疫計劃」，讓市民留在家中抗疫，避免拖垮醫療系統。可是亦有部份接受檢測的人士，將核酸測試交到政府，逾一周仍未收到報告，並以擴寫信件的關注行業主任陳志華為例，已在網上申報2日，卻並無收到政府人員接觸。

由於申請人須因「現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院治療2019冠狀病毒而面對經濟困難」。信內指出若按陳志華已填寫網上申報已2日，仍未接獲政府人員接觸的情況，指出不少人是不符合申請資格，有不公平之嫌。

信內亦提出若不入院可以申請津貼，潛在符合資格申請人士，一定要前往政府採樣是否合適，又會否增加傳播風險。

該會指出其實為5,000元而造假測結果並不划算。因為要進行14天隔離，對收入的影響是會超出5,000元。