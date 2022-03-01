恒指考驗「三底支持」　 段永平稱再出手買騰訊｜港股早評

踏入3月份，港股繼上日創過約兩年新低後，相信繼續在去年12月以來的「三底支持」關鍵位置掙扎，隔晚美股個別發展，市場關注俄烏首輪談判結束，並有意召開下一次會議，市場恐慌情緒暫時紓緩，支持尾市美股納指倒升。個股方面，大市急跌下開始有投資者揚言趁低吸納，內地知名投資人段永平再度出手抄底騰訊（0700）。



俄烏兩國如期舉行談判 美股納指收市轉升

港股連跌三日，上日最多曾跌近400點，低見22,406點創兩年低，不過收市跌幅收窄，企22700點樓上，形勢上恒指繼續考驗自去年12月、上月及本月在22,600至22,700多點的「三底支持」位。

俄烏兩國如期舉行談判，市場恐慌情緒稍微紓緩，美股三大指數隔晚尾市跌幅收窄，當中納指更倒升0.4%，道指及標普500指數則下跌0.5%及0.2%。整個2月份計，美股累積下跌約3%，俄烏首輪停火談判結束、幾天後開始下輪談判。烏克蘭要求俄軍撤出烏國領土、含克里米亞，稱周一會談未取得預期結果；俄代表團團長稱發現與烏方在某些方面預期有共識。

烏克蘭局勢：圖為俄烏首輪和談2月28日在白羅斯戈梅爾（Gomel）舉行的場地內，有放置兩國國旗。（AP）

段永平稱再出手買騰訊 網易績後逆市升

個股方面，大市急跌下開始有投資者揚言趁低吸納，內地知名投資人段永平再度出手抄底騰訊。知名投資人段永平再度出手抄底騰訊了。段永平於北京時間28日中午時分轉發道：「騰訊低過我上次買的價錢了，那明天再買點。」隨後，他更是在評論區曬出自己的下單記錄，投資500多萬美元。

除了騰訊以外，值得留意內地遊戲股「二哥」網易（9999）公布業績後，股價近期逆市向好，昨日再升逾4%。投行花旗認為受惠「哈利波特」等遊戲表現，支持網易上季收入及盈利優預期。

消息指，融創中國（1918）在與國有不良資產管理公司中國信達（1359）洽談出售上海和北京的兩個項目。（資料圖片）

傳融創向信達洽售兩項目

內房股再有新併購消息，據消息報道，融創中國（1918）在與國有不良資產管理公司中國信達（1359）洽談出售上海和北京的兩個項目。消息人士指，這兩個項目此前已被質押給信達獲取融資，這項潛在交易預計可能會為公司帶來數十億元人民幣的新增資金。

藍籌信義光能去年多賺8%

恒指成分股信義光能（0968）公布業績，去年權益持有人應佔利潤增長8%至49.24億港元，每股派10港仙。公司指，集團財務狀況在穩健增長中，2月份產銷量理想，高過去年2月，短期內玻璃需求依然旺盛，玻璃價格會繼續維持穩中有升的趨勢，唯多晶硅的成本作為不穩定因素，相關項目的需求也會受到影響。