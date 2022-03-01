瑞銀料俄羅斯3880億美元儲備被凍結　四大應對措施未必資本管制

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國對俄羅斯實施制裁，包括將部分俄羅斯銀行排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統外、凍結俄羅斯央行資產 ，及制裁俄羅斯重要領導人。

瑞銀投資銀行經濟學家Anna Zadornova 指出，俄羅斯央行擁有6,300億美元外匯儲備，資產凍結將削減俄羅斯國內匯市操作立即可用的儲備，據該行估算，俄羅斯外匯及黃金儲備總額中，有48.6%是在美國、德國、法國、英國、日本、加拿大和澳洲發行，或交易對手來自這些經濟體；10.7%為「其他」；13.8%在中國，5%對手為超國家金融機構（SDR等），21.7%是黃金。

瑞銀料俄羅斯有3,880億美元儲備可能已被凍結。（資料圖片）

82%非黃金外匯儲備被凍結

若果假設人民幣佔比不變，有3,880億美元儲備可能已被凍結，相當於外匯儲備中非黃金部分的82%。她預計，俄羅斯央行及政府，有可能採取四項應對措施，提升市場中外匯的供應量；上調盧布利率；提升制裁範圍之外的儲備，以及在短期內降低外匯需求或設置需求配額，幫助恢復匯市平衡。

她續指，考慮到相關政策可能令國際投資、貿易和國內金融系統雪上加霜，認為俄羅斯央行或不願立刻實施資本管制，不過這最終或取決於國內儲戶和企業的行為。

俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美多國對俄羅斯實施制裁。（資料圖片）

瑞士盈豐銀行就表示，烏克蘭戰爭將對經濟產生兩種抵消作用，因此將令貨幣政策的製定複雜化。

戰爭將推高能源價格甚至食品價格，從而加劇全球通脹。雖然這種價格水平衝擊會導致通脹暫時上升（至少會持續12個月），但央行需擔心通脹保持高位或繼續上升的可能性，這將促進央行加快收緊貨幣政策。

價格上漲將對消費者的消費能力產生負面影響，並提高企業生產成本，繼而減緩經濟增長。為了減輕這些影響，需要採取更具擴張性的貨幣政策。央行應如何應對，取決於戰爭的事態發展，推高價格的程度以及價格將保持高位多久，而目前仍不明朗。烏克蘭戰爭導致市場降低對美聯儲在3月會議上加息預期，但對12月的會議結果預期則無太大影響。