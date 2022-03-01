俄烏局勢下波羅的海運費抽高40%　專家看好一類航運股｜財經評論

烏克蘭戰火令國際航運價格走高，反映運價走勢的波羅的海乾散貨指數（BDI）在過去一個月急升逾40%，運費上升一來會對全球通脹環境加劇，二來亦令到一眾航運股破位而行，股價在過去一周逆市走高，累計升幅逾10%，其中東方海外（0316）突破歷史高位，專家看好主打亞太業務的航運股。



黑海：圖為2022年2月16日，俄羅斯海軍的巡邏艦通過博斯普魯斯海峽。（AP）

黑海油輪運費倍升 創近兩年高

全球供應鏈運力自新冠疫情爆發以來一直緊張，本來運費情況在去年底略有緩和。不過在俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭後，令到歐亞大宗商品的航線運輸情況再趨惡化，特別是烏克蘭邊境以南的黑海地區。

由於黑海是位於歐亞十字路口的大宗商品運輸大動脈，用於能源、鋼鐵和農產品的貿易，對許多國家來說至關重要。現時有許多船隻在黑海被導彈擊中，俄羅斯已經暫停當地的商船運輸，多間國際航公司，如馬士基、MSC及中遠海運等，船隻亦已停止在烏克蘭的港口停靠。種種因素，刺激航運價格走高，特別是油輪運價升幅最為驚人，最新黑海道地中海航線油輪日費率飆超過9萬美元，直接衝上每天近11萬美元，創2020年4月以來的最高價位。

本來波羅的海乾散貨指數在去年四季見頂，於10月份攀升至5000的歷史高位後直線回落，不過俄烏開火令情況大扭轉。﹙路透社﹚

波羅的海乾散貨指數一個月累升40%

參考更為全面的波羅的海乾散貨指數，指數是研究航運股未來業績和投資價值的重要指數，集中反映了全球對礦產，糧食，煤炭，水泥等初級商品的需求。指數在過去一個月來，大幅抽高40%，目前企2000關口。

本來波羅的海乾散貨指數在去年四季見頂，於10月份攀升至5000的歷史高位後直線回落，於今年1月份一度回落至1400水平。不過俄烏開火令情況大扭轉，由於俄烏是乾散貨主要出口國，俄羅斯在2021年佔歐盟煤炭進口總量逾40%，近期當地陷入戰火，市場憂俄羅斯有機會面對能源制裁，同時黑海領域的航運受中斷，令到運價重掀升浪。

東方海外股價在2月份累計升近15%，現時處220元水平，創歷史高位。（東方海外網頁）

東方海外突破220元歷史高

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時表示，航運價格在俄烏戰火下再次抽高，扭轉了市場對航運股的預期。原先市場認為航運股是周期性股份，經歷2021年大升市後，估值會趨平穩；不過現時俄烏局勢下推高運價，資金再次泊入航運股，如東方海外國際率先破位而上。

東方海外股價在2月份累計升近15%，現時處220元水平，創歷史高位。集團的貨櫃運輸及物流分部，從事在太平洋區、大西洋區、歐亞地區、澳洲與亞洲地區,和亞洲區內等主要航線，郭家耀指出，由於東方海外及中遠海控（1919）都是以長程航線為主，因此對今次運價升勢的敏感高，所以股價波動率會較激烈。提醒投資者入市時要注意股價升跌幅動輒一兩成，要嚴控注碼。

安里資產管理董事總經理郭家耀看好市值較細，業務集中亞太區的海豐國際(1308)，(資料圖片)

中信建投指全球集運供應鏈緊繃 難抵抗衝擊

中信建投研報指出，全球集運供應鏈始終處於緊繃的狀態，對於任何事件衝擊沒有抵抗力。排名前三位的馬士基、達飛和地中海航運合計貨量約54%，預計受俄烏衝突影響較大。為應對局部戰爭風險，後續班輪公司或將優化貿易航線，增加比雷埃夫斯港或西北歐港口相關的替代性航線；同時歐洲或將加大物資囤貨，帶動整體噸海里的需求提升。

對於散貨運股份，該行建議關注太平洋航運，集運箱方面，繼續維持中遠海控、東方海外國際和海豐國際（1308）「買入」評級。

郭家耀推介海豐國際 吼回落至30蚊樓下吸

郭家耀指可留意市值較細，業務集中亞太區的海豐國際，因現時區內的航運業務表現較穩健，同時集團有盈喜支持，早前已經公布去年全年盈利料按年增加11億美元，受到亞洲業務支持。建議投資者吼回落至30元樓下吸納，中線有望突破歷史高位35元。

集團專注於亞洲市場，經營75條貿易航線，物流業務網絡覆蓋中國大陸、日本、韓國、台灣、香港、越南、泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞、汶萊及孟加拉的72個主要港口。另外，股份早前宣派特別股息0.8元，令預測股息率升至7厘。