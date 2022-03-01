疫情｜財庫局許正宇︰調動轄下部門統籌抗疫措施　不論原來職責

財經事務及庫務局轄下的政府統計處，昨晚（2月28日）共動員190人，當中包括統計師、外勤統計主任及文書主任職系的人員，統籌並執行與觀塘秀茂坪邨秀賢樓指明「受限區域」限制與檢測宣告的相關工作，在抗疫關鍵時刻全力投入、克盡厥職。

行動由昨晚6時開始，相關的強制檢測行動在今日（3月1日）上午約11時15分完成，涉及超過600個住戶。政府統計處在徹夜行動中負責為受檢人士安排登記及接受檢測；向受檢人士派送食物包，以方便他們的膳食安排；以及派發由國家捐贈的抗疫中成藥等物資。

財經事務及庫務局局長許正宇說：「作為公務員團隊一份子，政府統計處迅速動員大量人手，統籌在秀茂坪邨的『圍封』及『受限區域』檢測這項重要的抗疫措施，秉持服務市民的初心，展現擔當。」

「政府統計處人員在短時間內統籌這次『圍封』及『受限區域』檢測行動，減少對市民的影響，我十分感謝他們的努力。往後，財經事務及庫務局轄下的其他部門，無論原來的職責是甚麼，亦將調動人員統籌類似抗疫措施。」許正宇續強調，在中央的大力支持及香港各界的全情投入下，政府有決心和信心在一定時間內穩定疫情。「有中央作為香港的強大後盾，我們在『一國兩制』下就有強大的力量、資源及信心，採取一切必要措施，團結社會各界，擊退第五波疫情。」