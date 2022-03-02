疫情｜中銀今起13家分行恢復營業　14家分行暫停營業

中國銀行（香港）表示，因應疫情發展，在調整分行服務的同時，致力為客戶提供銀行服務。由今日（3月2日）起，以下13家分行將恢復營業，包括：德輔道西分行、英皇道分行、金華街分行、太古城分行、彩虹分行、九龍灣分行、藍田分行、深水埗分行、美孚萬事達廣場分行、旺角分行、奧海城分行、荃灣分行，以及蝴蝶邨分行。

該行補充，在分行採取一系列的防疫衞生措施，員工上班時及進入分行的客戶均須量度體溫及佩戴口罩；曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，以下14家分行將由今日起暫停營業，直至另行通知，包括：上環分行、中環永安集團大廈分行、禮頓道分行、軒尼詩道 409 號分行、灣仔中國海外大廈分行、港灣道分行、鑽石山分行、開源道分行、九龍廣場分行、廣東道中銀理財中心、旺角銀高國際大廈分行、建榮街分行、元朗分行，以及葵涌廣場分行。

該行指，將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守本行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。將會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。