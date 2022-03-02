疫情｜百佳惠康調整分店營業時間　一文看清各零售商營業安排

第五波疫情極為嚴峻，為應對疫情發展，部份商戶亦調整營業時間。有市民為求購買所需受品而在店內外大排長龍。

多間零售商戶已分別將最新分店營業時間放在社交平台，讀者可以透過本文，知悉各商戶最新安排。



百佳

長和（0001）旗下超級市場百佳於昨日（1日）在Facebook發文指出，考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，百佳的店舖營業時間將略為調整，齊心抗疫! 不便之處，敬請原諒。經調整的營業時間從今日起生效。至於百佳分店最新營業時間，可以參考以下結連﹕https://bit.ly/3poXkyk

據連結內顯示，當中有12間分店，提早至下午3時關門。

惠康

惠康表示，全線超市會繼續營業，但大部分分店會在夜間人流較少情況下，提早約4小時關門，7間分店早於下午5時關門。24小時惠康也縮減營業時間，以平衡職員健康及顧客需求。

公司稱，已盡力確保對顧客構成最少的影響，將會密切注意並評估情況，適時恢復正常營業時間。

於下午5時關門的7間分店：

康澤花園 - 北角英皇道238號康澤花園地下

鑼灣謝謝斐道 - 謝斐道503-505號地下

香港柴灣道111號東港城廣場一樓

九龍藍田安田街23號平田商場1樓101號商舖

九龍牛頭角道3 號得寶花園商場地下138 號舖

新界大圍大圍道49-53號悅安大厦地下及地下1號舖

香港九龍海輝道11號奥海城1期G02-03號鋪

屈臣氏

屈臣氏在官方Facebook表示，旗下分店會繼續提供服務，店舖營業時間或根據疫情而不定時或有更改。

另外，屈臣氏稱，因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，昨日至3月16日原定送貨上門服務會有所延遲，公司在出貨前會透過SMS通知更新時間。同時，網店現時送貨上門已額滿，而網購店取、屈臣氏網店APP「特快送」則仍提供服務。

萬寧

萬寧亦宣布，自昨日起調整分店營業時間，有53間分店需要暫停營業，直至另行通知，受影響分店遍布港、九、新界各區，包括銅鑼灣時代廣場、皇室堡、上環信德中心、新港鐵紅磡站、九龍塘港鐵站、尖沙咀K11 Musea等。另有38間分店暫停提供提供網購店取服務，直至另行通知。

實惠

Pricerite實惠表示，配合疫情發展，從即日（2日）起全線分店營業時間將縮減為早上11時至晚上8時，將因應疫情不時調整營業時間，顧客到訪前宜先參閱官網，以了解各分店最新營業概況。

公司表示，疫情下網購訂單可能因部分區域實施檢疫措施而有延緩，將會有專人聯絡受影響客戶，感謝所有顧客的支持及諒解，疫情期間將繼續堅守崗位，為大家守護家庭。

宜家家居

IKEA宜家家居表示，門市最新調整嘅營業時間係早上11點至晚上8點，若營業狀況有其他變動，將會係Facebook story發出通知。