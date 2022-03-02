疫情｜太古基金捐1550萬元助有需要人士　渡過眼前逆境

第五波疫情肆虐全港，太古集團慈善信託基金的社區計劃「信望未來」捐款1,550萬元，協助弱勢社群渡過逆境。連同過去支援疫情的多個捐助項目，太古基金目前的抗疫捐款總額將超過4,800萬元。

「信望未來」的最新項目於三月啓動，將捐助1,550 萬元協助最有需要的人士，務求為弱勢社群提供因疫情而未能得到的適切服務，協助他們維持生活所需，渡過眼前逆境。項目包括：捐款900萬元，支援香港社會服務聯會超過30家非牟利機構成員，向弱勢社群提供適切服務。以及捐款350萬元，派發熱食飯盒、易於保存的主要食糧、食物及清潔衛生用品予長者、街道清潔工友及難民等弱勢社群，熱食飯盒由社企合作夥伴銀杏館及喜樂餐飲烘焙提供，主要食糧由樂餉社提供，而食物及清潔衛生用品則由香港守護尊嚴中心提供。

同時額外向「信望未來」的「營造東涌」計劃撥款200 萬元，透過非牟利機構合作夥伴包括香港聖公會東涌綜合服務、鄰舍輔導會，以及小彬紀念基金會，為一直受助於太古基金的東涌弱勢長者、兒童及青少年提供應急物資及教育支援。以及向「信望未來」的合作夥伴基督教關懷無家者協會增加撥款100萬元，為生活在惡劣居住環境的社群提供支援，改善身心健康。

太古集團公益事務總監陳婷婷表示：「疫情對本港社會造成前所未有的打擊。我們致力向遭受社交距離措施、社會服務暫停及失業問題影響的弱勢社群提供援助。我們希望從支援基本需求和改善整體福祉兩方面，提升他們的抗疫能力。」

疫情嚴重影響香港市民的日常生活，太古集團因此透過「信望未來」計劃迅速調撥資源應對社會最逼切需求。迄今「信望未來」的抗疫項目已惠及逾319,000名香港市民，為有需要人士提供食物及防疫物品、提升非牟利機構服務的數碼化能力、建設社會資本，並為生活在惡劣居住環境的社群提供支援。