烏克蘭局勢｜全球鉀肥生產商一哥憂全球鉀肥和氮肥供應臨長期中斷

據《財聯社》3月2日報道，3月1日（周二），全球最大化肥生產商加拿大Nutrien公司警告稱，俄烏衝突可能導致全球鉀肥和氮肥供應面臨長期中斷。

Nutrien臨時執行官Ken Seitz在蒙特利爾銀行資本市場舉辦的一場投資者會議上承諾，該公司將竭盡全力運轉其工廠。Seitz還並表示，如果發現俄羅斯和白俄羅斯持續存在供應問題，將提高鉀肥產量。

他補充稱，「我們可能會看到，該地區的（鉀肥）供應出現長期的、更長時間的中斷。我們正在非常密切地考慮，如果這種情況持續下去，我們將如何以一種非常實際、務實的方式部署作業，並開拓市場？」

俄羅斯和白俄羅斯是全球第二大和第三大鉀肥生產國，僅次於加拿大。其中，俄羅斯鉀肥約佔全球鉀肥供應量的20%，白俄羅斯產量約佔全球鉀肥總產量的17.4%。

美國、歐盟和其他國家過去一周對俄羅斯實施了多項嚴厲的經濟制裁，這些措施可能會阻礙其天然氣、鉀肥和氮的出口。俄羅斯的盟友白俄羅斯此前也已經受到了歐洲和美國的制裁，並一度導致該國唯一的鉀肥生產商白俄羅斯鉀肥廠在上月發布給客户的一封郵件中宣佈遭遇不可抗力。

戰火致農產品價格抽升

俄烏衝突也引發了人們對黑海地區小麥、玉米和植物油供應前景的擔憂，這已經在近期推動了這些農產品的價格大幅走高。

Nutrien預計其今年鉀肥銷量將達到1,430萬噸，有望創下歷史新高，並表示正在考慮進一步增產。

在主要農業大國中，巴西的農業出口尤其容易受到肥料短缺的影響，俄羅斯是該國的主要肥料供應國。

對俄製裁也將明顯危及到全球氮肥出口。歐洲天然氣價格在過去一周大幅上漲，遠高於北美的價格。天然氣是生產氮肥的關鍵原料。

在美上市的Nutrien股價周二盤中一度飆升至歷史高位88.41美元，不過此後有所回落。截至周二收盤，Nutrien收跌1.23%，報84.93美元，其盤後則上漲1.18%至85.93美元。