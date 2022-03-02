通利琴行創辦人李子文逝世　享年101歲　60年代已簽約引入YAMAHA

本港琴行龍頭通利琴行創辦人李子文﹙Thomas Lee﹚，據悉於2月26日逝世，享年101歲。其家人公告喪禮將於3月4日舉行，由於疫情嚴峻，將安排親友用Zoom送別。

據記者了解，通利琴行昨日﹙1日﹚已向員工告知創辦人離世的消息。何韻詩的兄長、音樂人何秉舜在社交媒體撰文悼念，感謝李子文對香港音樂界的所有貢獻。

《香港01》記者亦曾就有關以Zoom送別儀式安排查詢世香港殯儀館，殯儀館職員表示不清楚，著記者向家人一方聯絡。

通利琴行荃灣貨倉，申請活化重建成25層高商廈。﹙資料圖片﹚

1953年創業 組裝鋼琴起家

通利琴行現時是全東南亞規模最龐大的樂器及音響器材經銷商之一，據公司網頁顯示，通利於1953年創辦。李子文最初由上海來港，經營紡織及絲綢生意，後來經舊同學遊說，接手其經營的琴行，並改名為通利琴行，琴行英文名Tom Lee就是李子文英文名Thomas Lee的縮寫。

李子文於1960年代把鋼琴普及化，又取得德國及英國組裝特許權，在香港組裝鋼琴，大幅降低了當時鋼琴的成本，並創辦了通利音樂基金及以琴行名義開演奏廳。

據李子文的兒子李敬章早年接受雜誌訪問時透露，六十年代，在日本還未出名的YAMAHA，二戰後想打開亞洲市場，父親因見YAMAHA的琴較德國琴平六、七成，認為可吸引本地人買琴，於是簽約成為他們在本港的代理。