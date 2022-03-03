分析︰俄烏衝突對中國經濟直接影響較小　間接風險不可忽視

烏克蘭危機對中國經濟影響如何？法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero）發表報告，指中國經濟得益於其較大的規模，在貿易和金融市場方面，受到俄羅斯烏克蘭衝突的直接影響是相對較小的，但間接風險可能較為複雜。

總體而言，艾西亞預計烏克蘭危機對中國的短期影響有限，最直接的影響是能源價格上漲，但中國政府仍有能力做出有效調節。從中長期來看，可能的間接影響不容易衡量，取決於一系列因素，需要對中國將面臨的情景做出更多的假設才能予以判斷。

天然氣價格上漲 成最直接影響

報告指，作為能源淨進口國，中國的能源需求有賴於外部市場，包括來自俄羅斯的進口。俄羅斯在天然氣出口方面的地位舉足輕重，特別是在 2019年「西伯利亞力量一號」管道（Power of Siberia I）開通後，中國從俄羅斯進口的天然氣顯著增加。因此，本次衝突對中國最直接的影響是天然氣價格上漲或是從俄羅斯進口能源的可能受阻。目前，有報導稱中資銀行將不再為從俄羅斯進口煤炭提供融資，以避免可能的制裁。不過中國的電價受到政府調節，可以緩解國內工業的衝擊。

除了能源市場的影響外，中國長期以來一直從烏克蘭進口農產品，例如葵花籽油和玉米。鑒於進口數量有限，中國消費者價格指數 （CPI)）的影響不大。特別地，國內需求近期放緩，中國 CPI 通脹率（2022 年1月為 0.9%）與西方相比非常低。此外，中國放寬了對從俄羅斯進口小麥和其他作物的限制，也有利於緩衝烏克蘭衝突可能導致的農業供應鏈受阻。

在市場普遍避險情緒下，美元走強可能會給人民幣的長期趨勢帶來下行壓力。﹙資料圖片﹚

美元走強 或給人民幣長期趨勢帶來下行壓力

金融市場方面，普遍的避險環境促使投資者對安全資產的需求迅速上升，尤其是美國國債和黃金。同樣，人民幣也起到了避風港的作用，尤其是在烏克蘭衝突的最初幾天。不過，其他新興市場的投資組合已經出現了一定程度的資金外流。人民幣對美元是否會保持強勢在很大程度上取決於中國的國內因素，即人民銀行在經濟放緩背景下的貨幣政策立場。中國的兩會即將於3月4日召開，期間政府有可能會對今年的經濟刺激政策發出更明確的信號，進而影響到人民幣走勢。從中期來看，在市場普遍避險情緒下，美元走強可能會給人民幣的長期趨勢帶來下行壓力，特別是過去幾年一直流入中國的投資組合如果出現類似其他新興市場的資金外流，也會對人民幣匯率產生一定的下行壓力。

最後，俄烏衝突的間接風險不可忽視。中國不僅與俄羅斯存在戰略合作關係，也是西方重要的交易夥伴，從最近的新聞可以看出，中國正嘗試充當調節衝突的中間角色。衝突能夠得到控制對中國來說是有利的。此外，烏克蘭衝突對中國的影響還取決於持續的程度和時間，以及西方制裁的持續時間、深度和潛在範圍。