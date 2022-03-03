國際油價急升　紐油高見每桶115美元　創2008年以來新高

撰文：翟梓謙
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俄烏戰火持續，影響石油、天然氣等能源供應。

最新紐約4月期油升至每桶115美元，日內升近4%，創自2008年以來新高水平。

布蘭特5月期油亦漲逾3%，日內高見每桶118美元。

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