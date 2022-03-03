澳門政府擬延賭牌至今年底　銀娛稱歡迎及為延續與競投牌照作準備

據《澳門電台》報道，澳門經濟財政司司長李偉農指出，正研究將現有賭牌續期至今年12月31日，強調賭牌重新競投會配合立法會對修改博彩法法案的立法工作及立法程序。按時間表，相信仍有足夠時間，亦會爭取盡快完成賭牌投標工作。

銀河娛樂集團對此表示歡迎，不僅會全力支持及配合有關工作，亦會為延續及競投牌照作最好準備，上下一心迎接新契機。銀娛衷心感謝特區政府及立法會對法案的高效行動及高度重視，讓業界有更清晰的指引，為行業未來持續穩步及健康有序發展奠定基礎，促進澳門經濟適度多元及可持續發展，並在各界的積極響應及配合下，攜手做好「一中心、一平台、一基地」。

銀娛（0027）主席呂志和博士表示：「銀娛作為一家植根澳門的華資企業，維護國家及澳門特區安全實在匹夫有責，而經營業務也一直恪守此原則。澳門是銀娛立業之根，我們在澳的投資總額將超過1,000億澳門元，現正在澳門進行的第三、四期投資項目接近500億澳門元，證明我們對澳門的長遠信心及積極投入。銀娛在路氹新項目將會開發更多非博彩設施及配套，冀能增添更多別具特色的創新旅遊元素，助力穩民心、拓客路，盡心盡力為本地居民及旅客打造具澳門特色的旅遊體驗。」

呂志和表示，銀娛在十多年前已積極支持本地的體育事業發展，是因為特別欣賞運動場上的體育精神，而競投牌照也需本著積極向上的體育精神，凝聚業界力量，共同進步。銀娛多年來一直滴水成河，將會繼續不忘初心，堅守「取諸社會，用諸社會」的宗旨，心繫澳門社區，與各界共創更美好將來。