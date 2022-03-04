長和售英國電訊發射塔獲批　作價324億元

長實（0001）表示，對英國競爭及市場管理局決定批准長和 （0001）向 Cellnex 出售 CK Hutchison Networks 在英國的電訊發射塔資產，集團表示歡迎，相關資產約為37億歐元（約324億港元）的現金和股份。

為符合英國競爭及市場管理局的有條件批准，Cellnex 須將其現有若干發射塔出售予獨立第三方。一旦滿足到此批准條件，長江和記與 Cellnex 將盡快完成此項交易。

CK Hutchison Networks 在2020年同意以總代價100億歐元,向 Cellnex 出售其在奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典和英國的電訊發射塔資產和業務權益。相關交易劃分為六項獨立交易，每個國家各佔一項。奧地利、丹麥和愛爾蘭的發射塔資產已於2020年完成出售，而意大利和瑞典的交易則在2021年完成。

Cellnex 將成為集團的長期合作夥伴，提供無源電訊基礎設施服務，並在這六個國家推出額外的發射站。

長和聯席董事總經理霍建寧稱:「我們很高興交易最終獲英國競爭及市場管理局批准放行，交易為股東釋放集團的電訊資產價值，提高營運效率，並有助加快推出 5G 網絡的步伐，惠及全英國的消費者。英國的電訊發射塔資產優質，現在加上當地優秀的合作夥伴的協助，我們的流動電訊網絡將更上一層樓。」