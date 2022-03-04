總商會︰38%受訪公司稱因員工移民離港受較負面影響

香港總商會（總商會）最近進行的一項調查結果顯示，近期的移民潮導致技術人才流失，大大小小企業皆受影響。

調查指出，共有 38%受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，程度介乎「中等」（24%）、「高」（12%）及「非常高」（2%）。儘管逾半（58%）受訪企業預期因移民潮而導致的員工流失率將於 2022 年趨於平穩，但約35%受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。

總商會主席王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽視，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。他稱，香港現正面對 1990 年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題，這將對經濟產生重大的連鎖效應。人力資源對本港以服務主導的知識型經濟十分重要，假如無法遏止人才外流現象，情況將令人憂慮。

移民員工來自不同的專業，包括工程和技術、財務和會計，以及資訊科技等。移民僱員又以中年為主，受訪公司指出移民員工主要屬於「30 至 39 歲」和「40 至 49 歲」兩大年齡組別。職級方面，相比普通員工和高級管理層，中級和初級管理層較有可能離港發展。

王冬勝指出，中層員工是企業的中流砥柱，流失這些員工而出現的斷層，將對業務運作構成挑戰。除了招聘和培訓新員工所需的開支，企業亦要面對其他隱藏成本，例如時間成本和業務增長受阻等。

大型企業正積極應對人才外流問題，分別有 61%和 51%。受訪大型企業表示會「加強接班規劃和招聘工作」及「提升自動化和數碼化水平」；相比之下，中小企的比率分別只有 28%和 35%。與此同時，大企業亦為增加預算做好準備，分別有 39%和 37%受訪公司會考慮「提高工資和福利」和「制定挽留員工計劃」，而中小企的相關比率則分別為 13%和 11%。

王冬勝總結：「全球各地對人才的競爭非常激烈，香港必須設法吸引和留住人才。要遏止移民潮，政府應定期檢討相關政策，以維持香港作為安居樂業之所、升學教育之都的吸引力。」