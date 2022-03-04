許正宇︰港府推全民強檢時　定必保障港國際金融中心地位

財庫局於Facebook發帖文，指該局一直與金融業界保持緊密聯繫，了解大家在疫情下面對的困難及統籌推出援助措施。今天許正宇局長及陳浩濂副局長與四個行業組織，包括香港投資基金公會、香港中資基金業協會、香港證券業協會及香港中資證券業協會舉行線上會議，討論大家在新一波嚴峻疫情下面對的營運困難及各種建議。

許正宇局長在會上強調，香港是服務國家及全球參與者的國際金融中心，金融業是香港最國際化的產業之一，無間斷地保持與其他市場的聯繫至關重要。他又稱，在奮力抗撃疫情之際，本港一定會考慮市場有序營運的需要，包括交易、結算及支付等重要環節，讓金融業繼續發揮融通及配置資金和管理風險的重要功能，服務實體經濟。此外，金融業亦服務香港市民日常所需，包括支付及理財等，因此其持續營運對香港社會實屬不可或缺。

許正宇又稱，留意到即使其他金融市場所處的地方曾實施人流控制措施，其金融市場運作皆不受影響。特區政府在推行「全民強制檢測」計劃時定必兼顧金融業的特質和保障香港作為國際金融中心的地位。

此外，許正宇亦向各行業組織表示，財庫局將持續協調各監管機構支援業界應對疫情挑戰，並適時向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。他期望金融業界繼續同心協力，與香港各界團結一致打贏這場抗疫戰。