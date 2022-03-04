疫情｜HKTVmall調整O2O店服務及營業時間　11店下周四起暫停營業

HKTVmall 今日﹙4日﹚宣布，將會調整部份 O2O 店服務及營業時間，以騰出更多空間及資源支援顧客自取訂單服務，旗下89間HKTVmall O2O店及3間HKTVmall超級市場於3月份起調整服務及營業時間，其中11間O2O店將於3月10日﹙周四﹚起暫停營業，直至另行通知，而已選取於暫停營業後到店自取訂單的客戶會另行收到訊息通知。

HKTVmall 解釋，上述安排是因應本港疫情嚴峻，公司前線員工，包括物流部及 O2O 門市部同事確診感染新型冠狀病毒，以及需要接受居家檢疫的人數持續上升，為了更有效集中資源處理顧客的自取訂單需求，盡力維持自取訂單服務正常運作，同時加強保障前線員工及顧客的健康。

共78間O2O店改營業時間

HKTVmall補充，暫停營業的店舖附近或同區位置，均有其他O2O店繼續支援 HKTVmall 線下服務。其中，21間O2O店已調整營業時間，與其餘57間 O2O店，共78間O2O店的營業時間劃一改為逢星期一至日及公眾假期，中午12 時至晚上 9 時。

另外，3間 HKTVmall 超級市場，包括將軍澳Savannah店、屯門 H.A.N.D.S 店及石塘咀店的營業時間則已調整為逢星期一至日及公眾假期，上午10時至晚上8時；HKTV極速送(HKTVexpress) 的服務時間為逢星期一至日及公眾假期，上午10時至晚上10時。

集團又稱，會繼續傾盡一切人手及資源，盡力維持 HKTVmall 的運作及服務質素，與市民攜手渡過困境。