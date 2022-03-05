兩會｜內地今年經濟增長目標定於5.5%左右

全國人大會議開幕，內地將今年國內生產總值(GDP)增長目標定於5.5%左右。

會議上，國務院總理李克強作政府工作報告。他表示，2021年經濟保持恢復發展，中國國內生產總值達到人民幣114億元，增長8.1%。就2022年發展主要預期目標，政府工作報告提出︰國內生產總值增長5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口保穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1.3萬億斤以上；生態環境質量持續改善，主要污染物排放量繼續下降；能耗強度目標在「十四五」規劃期內統籌考核，並留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。

經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

李克強稱，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須「爬坡過坎」。越是困難越要堅定信心、越要真抓實幹。他又強調中國經濟長期向好的基本面不會改變，持續發展具有多方面有利條件，特別是億萬人民有追求美好生活的強烈願望、創業創新的巨大潛能、共克時艱的堅定意志，還積累了應對重大風險挑戰的豐富經驗。中國經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠。