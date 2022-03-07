美國頁岩油生產商高管警告：美國無法替代俄原油

面對俄烏局勢的不斷升級，美國和歐盟使出了一輪又一輪「大招」，儘管制裁手段不斷升級，美國財政部還是為俄羅斯能源交易「大開後門」。不過，白宮於3月4日表示，正在考慮禁止進口俄羅斯石油。

據《華爾街見聞》上周六（5日）報道，歐盟大約40%的天然氣和25%的石油都是從俄羅斯進口的。

據MarketPlace網站，倫敦ESCP商學院經濟學家Mamdouh Salameh表示，全面禁止俄羅斯石油進口的可能性不大。Mamdouh說：「如果歐美對俄羅斯石油進行制裁，那麼他們就屬於傷敵八百自損一千了。」

但對俄羅斯的依賴程度因國家而異。Capital Economics駐倫敦首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham向MarketPlace網站表示，捷克共和國、拉脱維亞和匈牙利供應的天然氣幾乎全部來自俄羅斯，但俄羅斯向法國、西班牙和比利時供應的天然氣不到10%。

對制裁的興趣也各不相同。Kenningham說：「真正的大問題是來自德國的，因為你知道，德國無論如何都是歐洲的領導力量。它相當嚴重地依賴俄羅斯的能源。」

據MarketPlace，德國官員表示，他們反對俄羅斯石油進口禁令。德國大約三分之一的石油和天然氣來自俄羅斯。

相比之下，美國對俄羅斯的依賴程度要低得多，從俄羅斯進口的石油不到4%，也沒有天然氣。

美國最大頁岩油運營商—— 先鋒自然資源（Pioneer Natural Resources）首席執行官Scott Sheffield表示，美國今年還無法替代俄羅斯原油供應，儘管他對美國製裁俄羅斯石油表示贊同。

Sheffield表示此舉可能會導致原油價格飆升，因為美國生產商無法迅速填補供應缺口。

美國目前的石油產量為每天1,160萬桶，遠低於疫情前近1,300萬桶產量的峰值。先鋒自然資源公司此前曾披露，計劃今年石油產量將提高不超過5%。

Sheffield表示，德克薩斯州西部等頁岩地區今年的產量將增加約70萬桶/天，到2023年和2024年，產量增幅可能翻一番，達到140萬桶/天。

分析師們表示，對俄羅斯的出口禁令可能會大幅推高油價，從而大幅增加美國頁岩氣區塊的收入。由於最近幾個月原油市場的反彈，美國頁岩氣區塊已經獲得了豐厚的利潤。