美國禁俄羅斯石油進口？　油價暴漲15%　布油逼140美元一桶

周一（3月7日）亞盤開盤，油價暴漲。布倫特原油開盤站上130美元/桶，隨後漲幅擴大至15%，突破138美元/桶。

據《金十數據》報道，現貨黃金開盤上揚10美元，報1,974.96美元/盎司，隨後突破1,980美元。COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間3月7日早上7時一分鐘內買賣盤面瞬間成交2,370手，交易合約總價值4.68億美元 。

納斯達克100指數3月期貨跌1%。歐元兑美元短線走低15點，最新報1.0888。美元指數短線上揚超30點，逼近99關口。

美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）周日（3月6日）表示，拜登政府及其盟友正在積極討論對俄羅斯石油禁運，此舉可能會使本已升温的石油市場更加動盪。

貿易商、託運人、保險公司和銀行已對購買俄羅斯原油或為購買俄羅斯原油提供資金越來越謹慎，禁運可能會令油價進一步飆升。

全球最大的獨立原油貿易商維多集團表示，隨着俄羅斯原油供應中斷以及利比亞等產油國遇到供應問題，石油市場可能會進一步收緊。

上周（2月28日）美油期貨價格上漲超過24美元，創下有記錄以來的最高單周漲幅。布倫特原油創下自1988年布油合約推出以來的最大交易區間，超過2008年金融危機和新冠疫情導致需求暴跌時的劇烈波動。

原油價格還可能進一步上漲，摩根大通表示，如果俄羅斯供應繼續受到干擾，全球基準布倫特原油今年年底可能會達到每桶185美元，而一些對沖基金的目標是200美元。高盛集團表示，如果市場上沒有俄羅斯供應，未來三個月油價可能達到150美元。

美國最大的頁岩油運營商——先鋒自然資源（Pioneer Natural Resources）首席執行官Scott Sheffield表示，如果歐美國家宣佈禁止進口俄羅斯的石油和天然氣，油價將有可能漲到200美元/桶。他指出，美國今年還無法彌補俄羅斯原油供應。

由於政治危機，利比亞的石油產量大幅下降。該國石油部長穆罕默德·奧恩表示，該國擁有非洲最大的原油儲量，但產量降至92萬桶/日，截止上周三的產量約為120萬桶/日。

市場也在密切關注伊朗與國際原子能機構之間的談判，該機構在周末向前邁出了試探性一步。雖然這最終可能為該國的石油在今年第三季度重返全球市場鋪平道路，但最終協議尚未敲定。