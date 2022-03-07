電子消費券｜Tap & Go﹕新一輪首階段消費券可透過同一帳戶收取

香港電訊歡迎及全力支持政府新一輪消費券計劃，有助紓緩市民及商戶於疫情下的壓力，刺激本地消費，振興經濟。旗下HKT Payment Limited 之 Tap & Go「拍住賞」會根據新一輪消費券計劃第一階段的安排，協助政府向以 Tap & Go「拍住賞」收取上一輪消費券的市民，透過同一帳戶發放有關消費券。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示：「香港電訊一直致力推動數碼轉型及電子支付的發展，為市民提供便捷的購物體驗，並全力支援中小企應對新常態下的營商模式。我們繼續支持政府新一輪消費券計劃，並會繼續為商戶提供多項費用寬減及推出不同優惠予廣大市民，與大家共渡『疫』境。」

Tap & Go「拍住賞」是全港首個結合 Mastercard 卡及銀聯卡的手機錢包，擁有龐大的商戶網絡。Tap & Go「拍住賞」用戶不但可在全港接受 Mastercard 卡支付的網上商戶及超過10萬個接受 Mastercard 感應式支付的實體商戶消費，亦可於超過 10 萬個接受銀聯閃付及二維碼之本地銷售點及網上平台購物，更可作大額消費，盡享便捷的購物及流動支付體驗。此外，Tap & Go 亦支援「轉數快」，用戶可於網上或實體店以「轉數快」付款，消費暢通無阻。

另外，香港電訊旗下的 HKT Merchant Services 亦一直致力協助各行各業數碼轉型，並提供一系列的電子收款方案，讓商戶接收所有支援消費券計劃的儲值支付工具，抓緊消費券計劃的機遇。

香港電訊正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，將於計劃期間為商戶提供多項優惠；Tap & Go「拍住賞」亦會陸續推出有關消費券的獎賞予廣大市民，詳情將適時公佈。