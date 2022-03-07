上商董事榮鴻慶於本月3日離世　該行董事會及全體員工稱永遠懷念

上海商業銀行指出，董事榮鴻慶在上周四（3日）離世。上商指出董事會同寅深表哀悼，又指出對方乃是備受尊重人物及著名實業家，數十年來全心全意致力於銀行業及商業事業。

上商指出榮鴻慶自1973年出任上商董事，並出任台北上海商業儲蓄銀行董事長長達30年。自2021年出任台北上海商業儲蓄銀行榮譽董事長，以及自1947年擔任香港南洋集團常務董事。

上商指出榮鴻慶於1923 年出生於上海，1947 年移居香港，是香港紡織業的先驅者之一，在香港建立了第一家能紡紗、織布和染色的垂直一體化工廠。1980 年代起，榮先生掌舵台北上海商業儲蓄銀行，香港上海商業銀行的母行，並於 1999 年與中國內地上海銀行成立了三地上海銀行聯盟，為大中華地區的企業提供高效率的銀行服務。

榮鴻慶為熱心公益的慈善家

上商指出憑藉對方高瞻遠矚的願景，銀行網絡從大中華地區擴展至全球，覆蓋美國、英國和東南亞，並於2020 年收購柬埔寨 AMK Microfinance 提供普惠銀行服務。

上商指出榮鴻慶亦是一位真正熱心公益的慈善家，為香港、台灣和中國內地的社區帶來了積極的影響。透過他幫助創建的基金會，數千名來自世界各地的年輕人獲得獎學金繼續進修。眾人感念不捨，深深銘記其不朽的成就。

董事會衷心感謝榮鴻慶對該行作出的重大貢獻。董事會成員和全體員工永遠懷念他，並向其家人致以最深切的慰問。

一手推動台北上海商業儲蓄銀行上市

據台灣傳媒報道，榮鴻慶於上周三在家中逝世，又指出擔任台北上海商業儲銀行董事長30年，推動該行發展，室兩岸三地金融圈扮演重要地位。

榮鴻慶為清末民初著名企業家營宗敬之子。榮宗敬入股上海商業儲蓄銀行，讓榮家事業版圖從紡織﹑麵粉等擴展至金融業。

於1965年對外營業的台北上海商業儲蓄銀行，為台灣當地一眾民營銀行中歷史最悠久。

榮鴻慶於1965年前已擔任台北上海商業儲蓄銀行董事，至1991年成為該行董事長至2021年才卸任，期間推動該行於2018年上市。目前該行於台灣擁有72家分行。