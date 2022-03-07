李嘉誠基金會支援私家醫院計劃　多捐1千萬元　兩間港安醫院加入

李嘉誠基金會宣布，為支持公私營運醫院協作，再加多1,000萬元，並且獲得兩家港安醫院響應加入。

同時宣布緊急撥款500萬元補助6家護理安老院作抗疫支出。

李嘉誠基金會於Facebook發帖文，指出基金會自2月19日宣佈支援私家醫院接收公立醫院轉介病人後，各區公立醫院已陸續轉介不同病人至參與的私家醫院。目前資助的四類主要服務：冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩。 新增參與計劃的私家醫院包括兩間港安醫院（荃灣及司徒拔道），又指出基金會額外資助1,000萬元，以支援公立醫院非常緊急之轉介個案。

基金會又指出，已資助的緊急個案例子：從伊利沙伯醫院轉介初生嬰兒至同區的聖德肋撒醫院，以騰空伊院病床予感染新冠病毒的嬰兒；從東區醫院轉移癌症病人至養和醫院接受同等治療， 以騰空東區醫院病床接收緊急新冠病毒病患；從瑪麗醫院轉介需定時輸血的病人至港怡醫院，以騰空瑪麗醫院的日間病房，接收相對嚴重的新冠病毒病人。

向6間院舍緊急撥款500萬元抗疫

至於關於護理安老院方面，基金會指出在疫情嚴峻之際，感謝一群在護老院舍堅守崗位的護理及工作人員，竭盡所能照顧年老院友。由李嘉誠基金會長期資助的6間院舍，有部份職工受社區感染，人手緊張，但上下團結一致，堅守崗位的職工願意作額外付出，以照料院友為己任，不辭勞苦。 為了協助院舍應付突如其來增加的開支和渡過疫境，基金會即時向6間院舍共捐贈500萬元，以助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。

6間院舍分別為佛教李嘉誠護理安老院﹑佛教李莊月明護養院﹑佛教寶靜安老院﹑佛教寶靜護理安老院﹑明愛李嘉誠護理安老院，以及聖公會李嘉誠護理安老院。

基金會主席李嘉誠向大家深表關懷：「惡疫當前，風雨同路，必能度脱苦厄。」