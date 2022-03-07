保泰人壽：快速檢測需求急增　半個月已錄逾千宗快測索償

香港虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，旗下自願醫保產品單月銷量過千，創歷來新高。 同時，上月新推出的新冠病毒測試費用賠償，在半個月內亦錄得過千宗索償。有見港人對快速測試需求越趨殷切，Bowtie今天宣布將支援範圍陸續擴至旗下其他保險產品，希望能夠陪伴更多客戶度過難關。

保泰人壽指，在轉向網上投保的新常態下，Bowtie 在過去30日也錄得過千張自願醫保保單銷售佳績，創歷來新高。

Bowtie 聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝稱，隨著大眾對虛擬保險的認知及信任逐步增加，加上疫情令港人更關注健康，Bowtie 預期未來數月將有更多人在網上購買自願醫保，讓大眾於必要時能得到私家醫療機構的支援，把握治療時機之餘，亦可減輕公營醫療系統負擔，把公立醫院資源留給有需要的人，助香港盡快走出逆境。

隨著政府進一步提高快速測試的認受性，在家快速檢測的需求亦持續增加。Bowtie亦早於2月初單日確診數字首度破千之際， 將新冠病毒快速測試納入其自願醫保賠償範圍之內，而客戶反應比預期更為熱烈，半個月已錄得超過一千宗快速測試索償，索償批核率達到100%，平均半日內批核，最快3小時內收到賠償金額。索償數字反映港人確實對快速測試有著極大需求，故 Bowtie 決定將支援範圍擴至旗下其他保險產品，包括企業團體保險、危疾保、戰癌保、人壽保及意外保，希望能夠陪伴更多客戶度過難關。

由即日起至3月31日，每份Bowtie企業團體保險、戰癌保及意外保的保單受保人將可索償最多兩次新冠病毒測試費用，而危疾保和人壽保客戶亦預計將於下週陸續開始可享此索償服務。每次索償上限為100元，所有新舊客戶及合資格檢測（包括快速抗原測試及核酸檢測）均適用。