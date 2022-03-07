信和黃永光︰傷感身邊朋友及同事離港　對這心愛的城市仍充滿信心

信和集團副主席黃永光向集團員工發內部通信稱，自己一直關注第5波疫情的發展，對Omicron變種病毒傳染性高，新增確診數字連日飆升，感到憂慮。

籲長者盡快接種疫苗

嚴峻疫情令本已緊張的公共醫療系統和專業的醫護團隊百上加斤，及對集團營運帶來挑戰，黃永光呼籲市民應該聚焦該做的事，「在個這關鍵時刻，我們更要沉著，齊心應對前所未有的挑戰，共克難關。」

他續稱，參考許多其他國家的醫學數據和模式，醫學專家預測，每日新增感染人數可能仍會在相對高水平，然後在3月中前「見頂」，大家加強警惕，切勿鬆懈。黃永光續指，種疫苗對保護自己、家人和社區非常重要，數據亦證明接種疫苗可顯著減輕重症和入院風險，惟長者接種率較低，仍然是風險最高的群組。

他呼籲道︰「請鼓勵你的長輩盡快接種，同時，請你盡快預約接種加強劑。」

集團已為全民強制檢測做準備

黃永光透露，集團全數員工已於去年12月完成接種疫苗，並感謝各位踏出良好公民的負責任一步，守護生命和健康，以能繼續為租戶和客戶提供必要的服務。前線同事並沒有「在家工作」這選項，他們緊守崗位，為大廈及酒店提供日常保安、清潔及管理工作，「是我們的無名英雄」。他謹此向各位致以由衷謝意。

另外，黃永光表示，會仔細研究全民強制檢測的細節和規模，以及相關社交距離限制措施，參考新加坡和澳洲等市場的例子。他已指示各部門主管和審核部制定營運持續規劃(BCP)，確保維持物業運作，為顧客提供所需服務。

最後，黃永光指，相信有能力戰勝逆境的人，更能夠捉緊機遇，發光發亮。就像經歷過第二次世界大戰，戰後重建香港及新加坡的前輩，他們的堅韌、意志和勤儉，幫助這兩個城市成長發展。他又稱，很傷感身邊有很多朋友及同事離開香港，但自己仍然對這心愛的城市充滿信心，「信念和團結助香港跨越許多挑戰，這次亦一樣定能跨越難關。」