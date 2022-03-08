巴菲特大手增持西方石油　五天投45億美元　稱能買多少就買多少

巴郡巴菲特在周一（3月7日）的一次採訪中披露了，最近大手筆增持西方石油的經過。稱他在上周（2月28日當周）五個交易日內豪擲45億美元，買入了9,120萬股，按當前股價計算價值超過了50億美元。

據《新浪財經》周二（8日）報道，巴菲特在閲讀了2月25日西方石油公司第四季度財報電話會議的記錄後，作出了增持該公司股份的決定。

巴菲特說：「我讀了每一個字，然後說，『這就是我將要做的，』她在以正確的方式管理公司」巴菲特所指為西方石油行政總裁Vicki Hollub。

Vicki Hollub在財報電話會議上宣揚了西方石油公司的運營收益、債務償還、股息增加，以及專注於創造長期、可持續的自由現金流。該公司前景的改善，再加上俄烏衝突導致能源價格飆升，推動其股價今年上漲了70%。

巴菲特說：「我們從周一開始買進，能買多少就買多少。」

根據巴菲特的言論和美國證券交易委員會（SEC）收到的文件，巴郡到上周二（3月1日）收盤時買入了2,980萬股西方石油股票，然後在接下來的三天裏又買入了6,140萬股。

巴菲特說，上周五（3月4日）股市收盤後一分鐘後，他就打電話給Vicki Hollub，告訴她購入了該公司的股票。

在此之前，巴郡已持有西方石油價值100億美元的優先股，以及以每股59.62美元的行權價購買8,390萬股普通股的認股權證。如果西方石油的股價高於這一水平，巴郡就可以行使其認股權證，並賣掉這些股票來獲利。

2019年，巴郡向西方石油公司提供了100億美元，幫助其收購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum），作為交換，巴菲特和他的團隊獲得了這些優先股和認股權證。巴郡每年從這一安排中獲得約8億美元的收益，這要歸功於這些優先股每年8%的股息。

上周，有「華爾街獨狼」之稱的億萬富翁投資者卡爾-伊坎賣掉了自己持有的最後一批西方石油公司股票，他在2019年曾猛烈抨擊Vicki Hollub與巴菲特的交易。伊坎當時說，巴菲特把Vicki Hollub「榨乾了」，而這場談判就像「從嬰兒手中拿走糖果」。

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