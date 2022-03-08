鎳價急升90%　鋁價首破4000美元　憂俄羅斯供應中斷

俄烏局勢引發商品價格急升，鎳價一度暴漲90%創出歷史新高，因擔心對俄羅斯實施金融制裁會導致供應嚴重中斷，引發期貨市場購買狂潮。

俄羅斯為全球提供約10%的鎳需求，主要用於不銹鋼和電動車電池。鋁產量則佔全球約 6%，用於運輸、建築和包裝行業，鎳價一度暴漲90％至每噸55,000美元，是該合約35年歷史上的最高水平。之前的歷史高點是在2007年創下的51,800美元。

其他基本金屬也走揚，倫敦鋁價盤中挺升4.1%至每噸4,006美元，歷來首度漲破4,000美元；俄國的鋁產量約佔全球6%。摩根大通表示，俄國是全球重要的銅生產國，出口量約佔全球供應量3.5%。

倫敦銅價一度漲1.1%，報每噸10,790美元，超越去年5月的歷史最高價位。鋅價一度觸及每噸4,248美元，為15年高點，鉛價漲2%，錫價上揚1.7%。

花旗分析師 Max Layton 表示，未來一個月，整體金屬期貨價格風險偏向上行。因為來自俄羅斯和烏克蘭生產的金屬供應短缺。

《彭博》﹕LME予建行子公司更多時間補足保證金

隨著鎳價急升，交易商關注交易對手資金流動充裕程度。據《彭博》報道，倫敦金屬交易所（LME）予建行（0939）一家子公司更多時間以補足於周一未能按時追加的數億美元保證金。

報道指出LME給予延期，或意味該家名為CCBI Global Markets子公司未正式違約，亦指出需明確指出未按時追加保證金並不一定意味著母公司存有任何問題。

報道引述消息指出，這更可能因該子公司某位客戶未能向其支付保證金，可能導致CCBI Global Markets在亞洲交易日結束後，未能安排支付異常大額的追加保證金。

《彭博》指出建銀國際未有即時作回應，LME發言人不予置評。