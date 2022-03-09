疫情｜中銀14家分行今起恢復營業　8家分行暫停服務

中銀香港表示，因應疫情發展，在調整分行服務的同時，致力為客戶提供銀行服務。由 3 月 9 日（星期三）起，以下14 家分行將恢復營業，包括:堅尼地城分行、軒尼詩道 409 號分行、北角英皇中心分行、紅磡義達大廈分行、開源道分行、堪富利士道分行、大埔分行、馬鞍山廣場分行、蝴蝶邨分行、葵涌廣場分行、葵昌路分行、青衣城分行、元朗青山道分行，以及荃灣青山道分行。

該行補充，在分行採取一系列的防疫衞生措施，員工及客戶進入分行時均須量度體溫及佩戴口罩；曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。

此外，中銀香港指，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，以下 8 家分行將由 3 月 9 日（星期三）起暫停營業，直至另行通知，包括：香港仔分行、英皇道分行、銅鑼灣分行、觀塘廣場分行、德福廣場分行、太子分行、窩打老道分行，以及大埔廣場分行。

該行將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守本行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。該行會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫。