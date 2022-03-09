比亞迪挫一成後回升 鎳價破頂三方面分析對電動車影響｜財經評論

俄烏戰火持續十多日，雙方會談亦未見成果，刺激大宗商品價格屢創新高。當中用於電動車電池生產的鎳，其價格周一及周二短短兩日間，飆升超過兩倍，觸發一眾電動車股股價捱沽，比亞迪（1211）本周至今累挫一成，於9個月低位爭持。不過股價在今日已經出現轉向，結束五連跌，收市轉升3%。



到底被市場戲稱為「妖鎳」的鎳價，是否持續攀升?對電動車銷量又會否造成負面影響，以及車企有何應對方法。首先，要理解鎳是重要的工業金屬之一，大多用於不銹鋼和電動車電池。在俄烏開戰前，價格已因供應緊張而上漲，烏克蘭局勢更加劇了對該商品短缺的擔憂。鎳價如果持續高企，可能會推高電動車電池成本，市場憂慮車企能否轉嫁成本予消費者，對銷量會造成窒礙，因而觸發新能源車股急挫。

全球鎳礦主產國產量佔比（資料來源：Wind）

本周倫敦金屬交易所（LME）鎳價繼周一暴漲逾72%後，周二盤中曾飆逾一倍，連破6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元關口，每噸高見10.13萬美元（約79.06萬港元），兩個交易日大漲超過兩倍，持續刷紀錄。

由於行情劇烈波動，交易所少有地出手煞停鎳期貨交易，LME周二下午緊急暫停了所有鎳期貨的交易，原因是俄烏局勢顯然影響了鎳市場的運作，基於「市場秩序」而作出了這項決定；又謂將籌劃重新開放交易，惟不排除會連續多日停市。

鎳價倍升脫離供求基本因素 印尼為鎳最大產量國

鎳價飆升固然有俄烏局勢的影響，據美國地質調查局數據，2021年俄羅斯鎳礦產量25萬噸，佔全球總產量的9.3%。然而，即使俄國現時局勢下，鎳價的升幅仍是明顯脫離了供求等基本因素。畢竟從數據顯示，印尼為全球最大的鎳產量國，佔全球總產量約37%。

眼下的鎳價狂潮，實則上更存在市場趁戰亂炒作的情況，將俄鎳的交易和運輸受到阻礙不合理地放大，同時卻將全球鎳產量的供求實況縮細。華泰期貨認為，近期倫鎳受資本博弈和擠倉影響而大幅度走強，價格已經遠遠脫離供需，下游大幅虧損，鎳價亦需謹慎對待。

瑞銀料鎳價6月底回落至3.4萬美元。（資料圖片）

瑞銀料鎳價6月底回落至3.4萬美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）最新發表機構觀點稱，預期鎳價6月末回落至3.4萬美元，明年3月前進一步下行至2.8萬美元。

瑞銀表示，電動車電池對一級鎳的需求持續，導致全球鎳庫存一直在下降。而俄羅斯佔全球鎳供應近6%，地緣政治因素令價格大幅波動。此外全球金屬交易所的庫存幾近枯竭，這解釋了價格近期超調的原因。

乘聯會指對國內汽車銷量影響不大 壓力在電池商

至於鎳價急升對新能源汽車產業的銷量影響，中國汽車行業組織之一的乘聯會指出，近日鎳價格暴漲，主要是炒作性質，短期內價格可望回落。

乘聯會崔東樹秘書長表示，鎳價格暴漲對國內汽車銷量的影響並不大，雖然銷量不會受到影響，但車企在電池成本方面，則要承擔一定壓力。展望今個月汽車市道，崔東樹表示，疫情散發、近期股市偏弱等因素，或將導致3月的車市回暖較慢。

比亞迪電動車電池位於車底。（高仲明攝）

新能源電池分兩大陣營 磷酸鐵鋰電池或再抬頭

另一個角度，在鎳價急升的情況下，新能源車企亦必然會尋找替代方法，嘗試減低成本壓力。

現時內地的電動車企中，主要使用的電池有兩種，除了含有鎳的「三元鋰電池」之外，亦有「磷酸鐵鋰電池」，當中沒有價格高昂的鎳金屬。兩類電池技術可謂各擅勝場，「三元鋰電池」具備耐低溫、能量密度高等特性，但成本高、易燃易爆炸。至於「磷酸鐵鋰電池」的優點在於成本低、循環壽命高、熱穩定性好、安全性能高等，但不足之處在於不耐低溫、能量密度低、續航差。

而在「磷酸鐵鋰電池」範疇內，最為著名的是由比亞迪推出的刀片電池（Blade batteries），能夠做到更好的續航性，甚至足以和對手媲美。在現時的商品價格狂潮下，相信兩種電池的使用份額，會在價格優勢推動下再爭高低。