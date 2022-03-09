滙豐港大香港商業案例賽冠軍出爐　模擬助本地教育機構拓印尼市場

「2022 滙豐／香港大學香港商業案例比賽」今天﹙9日﹚圓滿結束，九隊本地大學參賽隊伍今年再次透過網上會議的方式進行案例匯報。

今年比賽採用的案例是一家本地教育機構，利用科技透過網上發問的形式，成功拓展區內多個市場。學生需要就該機構開拓印尼市場，建議合適的策略。隨著現今商界日漸著重利用數碼科技舉行會議、分析經營環境、制定策略及執行計劃。最後，香港城市大學憑著出色的表現，在比賽中奪冠。

滙豐香港區行政總裁林慧虹出席網上頒獎典禮時表示，非常高興見到一眾來自本港大學的代表，在比賽中施展渾身解數。這群未來商界領袖的表現，令她印象深刻。

林慧虹續稱，同學利用創新思維，幫助一家香港科技企業拓展亞洲市場。這與滙豐的策略有異曲同工之妙，「一直以來，我們利用獨有的國際網絡和專才，積極協助客戶把握環球機遇。衷心感謝港大經管學院過去15年的支持，讓這個比賽成為全球同類型賽事中最具規模的活動之一。」

港大經管學院院長蔡洪濱教授則表示，世界正處於前所未見的情況，同時為商界造就更多新機遇。為了保持市場領先地位，環球企業紛紛以靈活的策略應對新冠疫情的挑戰，掌握發展良機。隨著科技日新月異，各行業朝著新的方向長足發展。他相信同學必定於是次參賽的過程中獲益良多，不但能提升關鍵技能，也能加強競爭力，讓他們在電子新時代一展所長。」

「滙豐／香港大學商業案例比賽」始於2008年，今年踏入第 15 屆，滙豐一直全力支持。來自本港九家大學的參賽隊伍通過創新的管理方案、流利的演講技巧，以及面對評判團質詢時靈活應變的能力，展示了對商業策略的獨到見解。

香港區的冠軍隊伍將於今年5月24日至6月2日代表香港參加「2022 滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」。