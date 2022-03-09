疫情｜foodpanda香港啟動300萬元「疫流同行」計劃

foodpanda香港今日宣佈，將會啟動總值逾300萬元的「疫流同行」計劃，包括向本地弱勢社群派發1.2萬張 foodpanda外賣餐券，以及一系列涉資約200萬元的措施，以支援平台的餐廳夥伴、商戶及送遞團隊，期望盡力為他們送上支援，共同面對目前的嚴峻挑戰。

作為「疫流同行」計劃的一部份，foodpanda 香港將會向本地15間慈善機構，其中包括惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心 – 家庭互助網絡等，捐贈逾1.2萬張價值80元的 foodpanda 外賣餐券，合共約100萬元。foodpanda將會於3月中以兌換碼的形式，將餐券派發予所有慈善機構夥伴，並由機構送到有需要人士手上。所有餐券將不設最低消費，亦可於所有餐廳夥伴使用，受惠人士可隨意選擇外賣

自取或美食外送，透過平台兌換外賣。此外，foodpanda香港亦會為各合作夥伴推出多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費、新增餐廳員工「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發 7,000 份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障等，涉及約200萬元，盡力協助持份者緩解燃眉之急。