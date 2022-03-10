盛傳被外資挾空倉　青山集團霸氣回應：已調配到充足現貨進行交割

北京時間3月7日至3月8日，倫敦金屬交易所綜合鎳03合約從29246美元上漲至101365美元，最高漲幅高達247%。市場傳聞稱，中國不鏽鋼龍頭企業青山集團被外資逼空，潛在淡倉頭寸損失可能高達60億美元至120億美元，惡意逼空的外資以印尼某鎳礦60%股份為代價提出要挾。

據中國媒體《證券日報》3月9日報道，青山集團回應稱，「外資的確有些動作，正在積極協調，當前倉位和經營都沒有問題。」

值得一提的是，市場傳聞牽涉其他各方均出面說明情況。其中，建信期貨表示，「建信期貨暫不具備為客户提供境外期貨交易的資格，目前並未開設倫敦金屬交易所交易席位。」就此回應了此前客户單位在倫敦金屬交易所套期保值倉位穿倉的不實傳聞。

中國中冶亦表示，「中國中冶作為央企上市公司，嚴格遵守國資委關於審慎開展金融衍生業務的監管要求，目前無任何鎳期貨業務。當前，國際鎳金屬期貨價格因受到地緣政治、低庫存和金融交易因素影響，大幅、快速上漲已脱離了基本面；公司作為國際上重要的濕法鎳生產和技術輸出企業，價格高自然對公司有利，但短期也要關注下游市場的承接能力，中長期亦要考慮整個新能源產業鏈的健康發展。」

與青山集團合作開發印尼鎳礦資源的華友鈷業繼3月8日股價跌停後，3月9日開盤即觸及跌停，儘管盤中短暫打開跌停板，但最終難抵拋壓以跌停價報收。3月8日，華友鈷業回覆投資者稱，認定本次鎳價暴漲是明顯逼空行為，是外資抓住漏洞惡意做多。同日晚間，華友鈷業在機構來電問詢時出言安撫市場驚慌情緒，表示此次事件不會影響到華友鈷業在印尼鎳礦資源合作項目的建設，華友鈷業從事新能源金屬事業的決心「如同鋼鐵般堅定」。

在此期間，倫敦金屬交易所連續發布公告稱，發現鎳期貨存在異常交易情況。為此，倫敦金屬交易所預計暫停鎳期貨交易至不早於北京時間3月11日，宣佈自北京時間3月8日早上8點之後交易無效。倫敦金屬交易所還表示將對現有交易機制「打上多個補丁」，包括為鎳期貨設置10%的單日漲跌幅限制，剔除超過限價區域的報價，縮短交易時間至倫敦時間每日早9點開始，為大額持倉客户撮合成交價格等。

時隔一日，倫敦金屬交易所的攻守雙方又發生了明顯變化。3月9日，青山集團用旗下高冰鎳置換中國國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。分析機構普遍認為倫敦方面的鎳期貨市場多空力量逆轉，前述惡意逼空的外資可能面臨「搬起石頭砸了自己的腳」的尷尬局面。