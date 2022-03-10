烏克蘭局勢｜歐盟再出手　白俄羅斯三家銀行被踢出SWIFT

歐盟委員會主席馮德萊恩周三（9日）表示，歐盟27個成員國已就對俄羅斯和白俄羅斯採取進一步制裁措施達成共識。

據《財聯社》周四（10日）報道，在公布的新聞稿中，歐盟決定將白俄羅斯的三家銀行排除出SWIFT（環球銀行金融電信協會）、對160名俄寡頭和政界人士實施制裁。歐盟還將禁止向俄羅斯出口海事相關技術。

對於白俄羅斯，歐盟商定的措施包括：限制向白俄羅斯的三家銀行及其子公司提供SWIFT服務；禁止與白俄羅斯央行進行與儲備或資產管理有關的交易；自4月12日起，禁止白俄羅斯國有企業股票在歐盟交易場所上市或提供相關服務。

除此以外，歐盟禁止白俄羅斯國民將超過10萬歐元的資產轉移到歐盟銀行，並且禁止白俄羅斯賬户購買以歐元計價的證券。值得一提的是，歐盟明確了「可轉讓證券」的概念，將加密資產包括在內。

對俄羅斯，歐盟決定對禁止向俄羅斯出口海事相關技術，對160名俄寡頭和政界人士實施制裁，其中包括14個寡頭和146名政界人士。這使得歐盟制裁對象範圍擴大到862名個人和53個實體，不過歐盟沒有在文件中透露新增160名人士的具體名稱。

一位歐盟外交官告訴媒體，正在掛牌出售英超聯賽球隊車路士的俄羅斯億萬富翁羅阿巴莫域治不在名單之列。