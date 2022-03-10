港鐵去年扭虧賺逾95.5億　派末期息1.02元

港鐵（0066）公布，去年業績扭虧，全年賺95.52億元，派末期息1.02元，全年派息1.27元。

期內經常性業務收入按年增一成，至468.5億元；經常性業務亦扭虧，去年全年純利為18.08億元；物業發展利潤按年升近7成，至93.43億元，主要來自「日出康城」第七、八和九期；另外已批出「港島南岸」第五期和第六期新物業發展項目。

港鐵行政總裁金澤培指，香港車務營運EBIT（扣除利息及稅項前的利潤）仍然錄得43億元的虧損，今年疫情突然變得極為嚴峻，疫情對集團業務的不利影響將可能會在今年持續，相信港鐵需要較長時間才可回復至疫情前的情況。

車站商店租金收入減少兩成

去年來自全香港車站商務活動的總收入減少1.9%至32.08億元，主要因為過境鐵路服務持續停運及相關車站關閉令租金收入減少、向業務受疫情影響的其他車站商店租戶提供租金寬減，以及新訂租金較以往遜色，而廣告收入的增加抵銷了部分跌幅。

來自車站商店的租金收入減少21.1%至15.94億港元；去年車站商店新訂租金跌幅約為17%，平均出租率約為 98%。

港鐵表示，新型冠狀病毒疫情的發展因此仍然極不明朗，對集團業務的不利影響，將可能會在今年持續。 （網上記者會圖片）

商場的物業租賃業務收入，受因疫情向租戶提供的租金寬減所影響，按年減少0.6%至 47.87億元。新開幕的「The LOHAS 康城」商場，以及九龍灣「德福廣場」二期及將軍澳「PopCorn 2」商場（公司已於 2020 年全部購入這兩個商場的餘下收益權）所帶來的全年貢獻，部分抵銷了上述租金寬減。港鐵商場新訂租金錄得 8.6%的跌幅，而平均出租率為98%；「國際金融中心二期」的 18 層寫字樓錄得 98%的平均出租率。

未來12個月就東涌及小蠔灣項目招標

2021年上半年批出黃竹坑「港島南岸」第五期和第六期，合共為市場帶來逾1000個新住宅單位。LP10（「日出康城」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）及揚海（「港島南岸」第二期）的利潤入帳將視乎建築進度而定。目前正邀請有興趣的發展商提交百勝角通風樓物業發展項目的發展意向書。

未來亦視乎市場情況，計劃在未來12個月左右就東涌牽引配電站用地、東涌東站第一期（取決於與政府簽訂項目協議）及小蠔灣車廠第一期項目（取決於與政府簽訂項目協議及批地文件的簽署）進行招標。

至於沙田至中環綫已接近竣工，紅磡至金鐘段於2021年年底已完成 97.2%，繼續爭取東鐵綫過海段可按目標於今年6月或7月通車。公司指，儘管疫情持續帶來挑戰，仍努力維持車務營運在各方面的卓越表現，年內在香港繼續取得99.9%的服務表現。