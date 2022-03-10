未來10年斥千億投資中港地產！　太古重申以港為家　無計劃賣國泰

太古(0019)截至去年止全年股東應佔溢利33.64億元，上年同期則蝕109.99億元。期內，收益924.03億元，按年15.46%。集團同時宣布，未來10年將投資1,000億於地產項目，以及200億元於醫療保健項目。

太古旗下太古地產﹙1972﹚行政總裁彭國邦表示，集團擁有強勁的資產負倩表，有關計劃已策劃了一段時間，投資於地產的1,000億元，當中30%用於鞏固太古坊、太古廣場的擴展；40%用於發展太古里、太古匯兩個內地成功的品牌；20%於香港及東南亞發掘住宅發展項目。

港仍是好的營商地方

本港爆發第五爆疫情，嚴重打擊經濟，但太古主席白德利認為，不論什麼挑戰，都只是臨時性，香港仍然是一個很好的營商地方，中長期是集團的家， 有信心誰離開香港，肯定都會回來。

彭國邦補充，太古廣場及太古坊在疫情下表現強勁的韌性，出租率超過97%，續租租金有正面反應。

為減緩疫情對租戶的影響，太古向旗下商場需要關閉的表列處所的租戶，提供全額租金寬免，至今年4月20日。彭國邦表示，目前談對集團財務的影響，言之尚早，集團會優先支援受影響的租戶，希望當復甦來臨時，大家都準備好。他補充，4月20日後，將視乎情況再決決是否推出更多支援租戶的措施。

白德利明言無計劃出售國泰，對該公司前景感興奮。﹙資料圖片﹚

明言無計劃出售國泰

集團日前宣布，出售太古海洋開發集團全部權益，作價約1.9億美元。白德利形容出售時機「好好」，資金會用於把握核心部門的增長，他補充會繼續出售非核心業務。

被問及會否出售國泰航空﹙0293﹚時，白德利明言無計劃出售國泰，指該公司業務重組進展良好，待疫情「離開」後，對國泰以至航空業的未來感興奮。

除了香港及內地市場，彭國邦補充，太古亦開拓東南亞市場，已於胡志明市、耶加達、新加坡及曼谷設立辦事處，未來將專注這4個地區的發展。