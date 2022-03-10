港鐵：疫情突然變得極為嚴峻　料需較長時間才可回復至疫情前水平

港鐵（0066）去年賺逾95億元。不過香港車務營運 EBIT（扣除利息及稅項前的利潤），仍錄得43億元虧損。行政總裁金澤培表示，票務是公司重要恆常收入，為財務和業務上的長遠可持續發展，發揮關鍵的作用。

客運服務的收入只及疫情前大約六成

他指，過去一年在客運量和收入方面仍然困難，去年疫情雖然稍為緩和，但整體而言，香港以至全球經濟在深受疫情重創後，仍然未能回復至疫情爆發前的水平，特別是香港與內地之間未能恢復通關，令香港大部分行業繼續艱苦經營，而港鐵亦不例外，雖然本地乘客量在去年年底已回升至接近疫情前的水平，但過境鐵路服務暫停，機場快綫乘客量非常低，令來自客運服務的收入只及疫情前大約六成。

到去年底，社會普遍估計疫情會慢慢好轉，但踏入2022年，本地疫情突然變得極為嚴峻，各行各業都深受影響，相信需要較長時間才可回復至疫情前的情況。

未來三年投放逾500億資本開支

他又指，新一波的疫情已嚴重影響香港。物業利潤只是一次性，非經常性的收益。要確保公司可以持續發展，公司計劃投資超過1000億元建造新鐵路和小蠔灣車廠上蓋物業發展項目，未來三年亦會投放超過500億元資本開支，主要用於更新和提升現有鐵路資產。

他又指，知道有同事或其家人在第五波新冠疫情中不幸染疫。公司正努力控制因為同事確診人數上升而造成的人手緊張，繼續竭誠為市民服務。同時，公司會為確診同事及其家人，提供醫療方面的支援，並在此祝願他們早日康復；又希望其他同事注意個人健康。公司已加強與疫情相關的支援，讓同事可以安心上班。