港鐵鐵路及巴士總乘客量按年增23％　爭取東鐵綫過海段年中通車

港鐵（0066）公布，去年鐵路和巴士服務的總乘客量較2020年的逾13億人次，增加23.3%至16.163億人次，主要由於疫情好轉，令客運服務乘客量有所增加。周日平均乘客量上升 22.4%至475 萬人次。

另外行政總裁金澤培表示，荃灣綫、觀塘綫、港島綫和將軍澳綫，正進行資產更新工程，當中包括購入新列車，會先通過提升現有信號系統功能，令新列車可以盡快投入服務，預計第一輛新列車可以在今年內投入服務。

至於信號系統更換工程方面亦正按步就班進行，硬件更換進展順利，但承辦商在檢查軟件完整度的工作上，因為技術比預期更複雜，亦加上受疫情影響，令進度嚴重延誤，已督促承辦商加快進度，但基於安全考慮，必須審慎處理，確保新信號系統符合所有法定要求，保障乘客安全，同時亦正探討其他替代方案。

沙田至中環綫已接近竣工，紅磡至金鐘段於2021年年底已完成 97.2%，繼續爭取東鐵綫過海段可按目標於今年6月或7月通車，他又指《鐵路發展策略2014》內的新鐵路項目進展良好，東涌綫延綫和屯門南延綫已先後刊憲，而北環綫和屯馬綫洪水橋站，亦已展開詳細規劃和設計工作，並正就興建東鐵綫科學園/白石角站進行研究，會適時報告最新進度。

另外，公司會積極配合政府研究2021年施政報告中有關《北部都會區發展策略》的新鐵路項目。