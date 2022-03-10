四大國有銀行齊出通告︰今年首2個月經營穩中有進　實現良好開局

國有四大行的工商銀行(1398)、中國銀行(3988)、建設銀行(0939)及農業銀行(1288)晚間集體發公告，稱今年首2個月經營保持穩中有進，實現良好開局。

工商銀行公告，2022年前兩個月，公司經營保持穩中有進，存貸款等業務增長優於同期，實現良好開局。

農業銀行公告，2022年前兩個月，該行圍繞國家戰略積極調整信貸結構，持續強化鄉村振興和實體經濟金融服務，繼續保持信貸投放良好增勢，嚴格風險管控，業務經營穩中有進，主體業務增長好於同期，實現了良好開局。

中國銀行公告，2022年1-2月，該行積極適應外部環境變化，經營保持穩中有進，實現良好開局。該行將繼續發揚「百年老店」追求卓越的優良傳統，不斷增強金融服務的適應性、普惠性和競爭力，充分發揮國際化比較優勢，支援實體經濟高品質發展，積極促進高水準對外開放，奮力建設全球一流現代銀行集團。

建設銀行公告，2022年，儘管持續面臨複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，但我國經濟長期向好的基本面沒有變。今年1-2月，本行繼續深化新金融行動，圍繞普惠金融、綠色發展、科創和高端製造業等重點領域加大金融服務力度，持續、穩定助力經濟社會發展和共同富裕，主要經營指標穩中有進，實現良好經營開局。