SOHO中國將七折賣京滬物業　潘石屹解釋︰近期需要還債

「現在公司遇到了困難，決定銷售一些房子度過難關。」3月10日，SOHO中國﹙0410﹚官方微信號發布消息稱，公司董事長潘石屹在SOHO中國2022年首場租賃表彰會暨優質房源推介會上坦言，公司遇到了困難。

據中國媒體澎湃新聞3月11日報道，潘石屹在會上表示，公司現在一律按照市場估值的七折來打折銷售第一批3萬平方米的房子。對於為何要出售這3萬平方米的房子，潘石屹稱因為公司近期需要還債，債務金額和這些房子的銷售額差不多。

對打七折銷售的原因，潘石屹稱，因為公司的債近期到期，欠債還錢天經地義，不會拖欠任何人、任何單位的錢。我們相信市場「沒有賣不出去的貨，只有賣不出去的價」。所以決定血本甩賣。

根據SOHO中國披露的數據，公司的淨負債率只有44%，在同行中處於較低水平。但潘石屹稱，目前所處的行業得不到金融機構的支持，房地產行業普遍困難。

而在這3萬平方米的銷售完成後，就足夠支付近期的債務。對於未來會不會繼續銷售，潘石屹稱，如果融資環境還不好，會考慮繼續銷售，銷售的規模與債務額相當，暫時也不考慮給股東分紅。

潘石屹表示，「我和各位約定，今年渡過難關後，我們將組織一次慶功會。感謝和獎勵做出貢獻的所有人，感謝在我們困難時期給予幫助的你們。」

SOHO中國此次宣佈的以七折價格出售的3.2萬平方米物業覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等9個項目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。潘石屹明確回應了外界對於資金流向的猜測，他表示此次銷售房源的收入將全部用於降負債，不會用做股票分紅。

據澎湃新聞統計，在此次銷售的3.2萬平方米中，SOHO中山廣場出售的面積最多，出售套數13套，銷售面積達8558.3平方米。

截至3月10日收盤，SOHO中國報1.58港元/股，漲幅8.97%。

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