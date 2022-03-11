烏克蘭局勢｜59家在俄外企登國有化名單　涉宜家、蘋果、麥當勞等

俄羅斯已列出可能被國有化的外國企業名單。俄「社會消費倡議」組織負責人奧列格·帕夫洛夫表示，俄政府和總檢察院已收到一份名單，共列出59家由於停止在俄經營或撤出俄市場而可能面臨國有化的外國公司。

俄羅斯《消息報》3月10日報道稱，這份名單包括大眾、蘋果、宜家、微軟、IBM、殼牌、麥當勞、保時捷、豐田、H&M等公司。

帕夫洛夫表示，該名單處於「開放狀態」，還有一些在俄外國公司會被列入。

這些公司的負債總額超過6萬億盧布，相當於他們過去3年在俄收入總和。

據俄《生意人報》10日報道，俄安全會議副主席梅德韋傑夫在社交媒體上表示，俄政府已經在制定包括破產和外國組織財產國有化在內的措施，「外國公司重返俄羅斯市場並非易事」。

《消息報》稱，俄羅斯將採取一切措施使違規公司遭受重大損失。進入名單意味着違規公司及其管理層將面臨俄方以下反制措施：扣押賬户和資產、引入外部管理層和財產國有化。此外，這些企業的管理層可能會因「特大規模故意破產」以及欺詐被追究刑事責任。

此前，執政的統一俄羅斯黨提出一項建議，如果外國公司離開俄羅斯市場，就對其實施國有化。俄羅斯經濟部也提出了類似的倡議。

俄政府立法委員會3月9日批准第二套旨在支持俄羅斯經濟的反制裁措施議案，其中包括將外國企業財產國有化的措施。該議案允許將來自「不友好國家和地區」的外國人持股超過25%的企業列入由法院實行的外部管理機制，此舉將防止其隨意宣佈破產，並保住俄國內就業。其中一條規定顯示，如果此前宣佈退出俄羅斯的企業在5天內恢復活動或出售股份，可以不進入管理機制，前提是主體業務和員工結構完好。否則法院將向公司任命一個為期3個月的臨時管理層，之後新機構的股票將被拍賣，舊機構將被清算。

美國白宮發言人普薩基9日表示，如果俄羅斯將離開該國的美國公司的資產國有化，美國「將不得不採取行動」。

根據俄羅斯衛星通訊社9日的報道，一些俄羅斯物流綜合體的所有者表示，此前宣佈暫停在俄經營的一些西方大型零售商還沒有從租用的倉庫運出商品。Orientir公司總經理波斯特尼科夫認為，許多國際企業可能會改變離開俄市場的計劃，或改變在俄羅斯市場的存在形式。