中美金融戰又開打　5中概股恐被強制退市　和黃醫藥跌逾7%

5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 ，包括再鼎醫藥（9688）、百勝中國（9987）、百濟神州（6160）、和黃醫藥（0013）及ACM Research。消息拖累隔晚中概股下挫，港股方面，再鼎醫藥今早低開逾4%，百勝中國跌超9%，百濟神州和黃醫藥跌逾7%。

美國證交會（SEC）早前通過修訂《外國公司問責法》（HFCAA），訂明如果外國公司連續3年未能提交美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)要求的審計報告，當局有權要求有關公司強制退市。

就此，SEC於官網宣布，已於3月8日敲定了臨時名單，不過，SEC指出這5間公司可出具證據抗辯，若認為被錯誤列入該名單，應最遲在本月29日向SEC提供證據，即名單公布後15個交易日內。

中證監罕有深夜回應，「近一段時間，中證監和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。我們相信，雙方通過共同努力一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。」

百勝中國回應稱，於2月28日向美國證交會呈交10-K表格內的年度報告後，誠如美國證交會在實施《外國公司問責法》時所預期，美國證交會於3月8日暫定公司為委員會認定的發行人。